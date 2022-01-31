Bild: экс-глава МИД ФРГ предложил вернуть мир на восток Украины с помощью оружия миротворцев ООН

В целях урегулирования конфликта на востоке Украины туда нужно отправить миротворческую миссию ООН, считает бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Нужно добиться перемирия, вывода тяжёлого вооружения и прекращения насилия жёсткими мерами — при необходимости и с помощью оружия, считает он. При этом Берлин и Париж должны взять на себя роль лидеров, а не вечно полагаться на то, что «горячий картофель из огня» за них будут вынимать американцы.

США, НАТО и Европа прилагают все возможные усилия для того, чтобы не допустить войны в центре Европы, прокомментировал ситуацию на Украине бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, занимающий сейчас пост председателя организации «Атлантический мост». «Но если быть честными, то нужно признать, что военные конфликты на востоке Украины, в которых участвует Россия, не прекращались годами, — заявил он в интервью Bild. — Туда необходимо отправить международную миротворческую миссию ООН, которая добьётся перемирия, вывода тяжёлого вооружения и прекращения насилия жёсткими мерами — при необходимости и с помощью оружия. Такие предложения уже звучали, но серьёзных обсуждений по этому поводу не было».

Также европейцам стоит признать, что они не играют решающую роль в урегулировании конфликта, подчеркнул Габриэль: «Нам снова остаётся полагаться на США. Россия считает, что Европа не играет никакой роли, ведь в 1945, 1989 и 1997 годах переговоры с США о судьбе Европы сначала вёл Советский Союз, а потом Россия. С точки зрения русских, так и должно оставаться. А мы, европейцы, делаем всё, чтобы это подтвердить, потому что у нас нет единства и мы боязливы. Таким образом европейцы расписываются в собственной несостоятельности. А кто нам сказал, что следующий президент США будет готов учитывать европейские интересы?»

«США уже давно больше смотрят на Индо-Тихоокеанский регион, а не на Атлантический, — продолжил экс-министр. — Вопрос в том, где тот Европейский союз, который якобы хотел стать «независимым геополитическим игроком»? Мы расходимся в оценках ситуации на Украине, боимся за свои экономические интересы и радуемся тому, что другие вынимают за нас горячий картофель из огня. Нам, европейцам, нужно научиться самим отстаивать свои интересы». «Париж и Берлин сейчас должны взять на себя роль лидеров. По возможности, в партнёрстве с США, но в случае необходимости — и в одиночку. Зато мы сможем показать, что мы дорожим миром. Любой, кто нарушит мир в Европе, должен знать, что за это он заплатит высокую цену. А сейчас ценник на войну в Европе за нас вешают американцы. Мне кажется, за такое должно быть стыдно».

Габриэль также прокомментировал возможность поставки Украине немецкого оружия. «Есть ли у Украины право на самооборону от возможной военной атаки? Ответ таков: «Да!» Получается, хотим ли мы помочь Украине в обороне? У нас, немцев, есть хорошие причины выступать против поставок вооружения в зоны конфликтов, потому мы опасаемся, что таким образом скорее подогреваем конфликт, а не помогаем в его урегулировании. Но мы раньше принимали и другие решения: например, в ситуации с курдскими подразделениями в Ираке, когда хотели остановить убийство езидов. Правда в том, что в вопросе поставок вооружения ты всегда будешь виноватым, действуя и бездействуя. Украинскую ситуацию нам сейчас необходимо обсудить в обществе и бундестаге без табу и запретов. Но также и без вмешательства извне».

В завершение интервью глава «Атлантического моста» высказал свою позицию по поводу «Северного потока — 2»: «Любой знает, что военная атака России на Украину станет смертельным ударом для «Северного потока —2». Но если мы хотим вести переговоры с Россией, то рассматривать нужно как можно больше вариантов и как можно меньше заранее хоронить».