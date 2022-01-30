Polityka: российские учения в Белоруссии — повод для опасений также и в Польше

Цель совместных военных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022», которые пройдут на территории Белоруссии, состоит в том, чтобы напугать не только Украину, но и Польшу, уверен аналитик по вопросам безопасности Марек Щверчинский. В издании Polityka он обращает внимание на то, что, несмотря на членство в НАТО, Варшаве есть чего бояться, даже чисто теоретически.

Россия и Белоруссия заново проводят учения, которые в теории должны защитить их от Запада, но на практике это может быть подготовка к нападению на запад или юг Украины с территории Белоруссии, пишет в издании Polityka польский аналитик по вопросам безопасности Марек Щверчинский.

В статье он обращает внимание, что карты и кодовые названия учений «Союзная решимость — 2022» поразительно схожи с теми, которые использовались менее полугода назад в рамках учений «Запад». Эту фикцию можно было бы считать забавной, потому что всё указывает на то, что она стала официальной интерпретацией ситуации в плане безопасности в Белоруссии, которую она представила своим соседям и миру полгода назад. «Однако фантазии генералов Лукашенко выглядят куда серьёзнее, когда мы понимаем, что придуманное нападение на территорию Белоруссии встречает самая настоящая и самая многочисленная в истории этой страны ударная группировка российской армии», — объясняет автор. Более того, аналитики, которые следят за передвижением войск, уверены, что эти части по численности в три-семь раз больше тех, что принимали участие в учениях «Запад», которые все запомнили как показательную демонстрацию мощи.

Сейчас масштаб будет серьёзнее, а некоторые части подтянулись от самой границы с Северной Кореей, другие только с Урала. «В масштабах Европы мы отдаём себе отчёт в том, что это невообразимые для нас расстояния, которые мы не в состоянии представить: Урал ведь находится дальше, чем Португалия», — добавляет он.

«Уже около половины своего потенциала с восточного направления Россия направила в Белоруссию», — говорит аналитик Конрад Музыка, который уже несколько месяцев отслеживает концентрацию российских войск вокруг Украины. По его мнению, в распоряжении Белоруссии уже находится треть или четверть всех сил, которые Владимир Путин может использовать для вторжения на Украину. Они сосредоточены в двух группах с восточной и западной стороны ключевого местоположения, где территория Белоруссии на 100 км уходит вглубь Украины.

В статье Щверчинский объясняет, что похоже, как и в случае с учениями «Запад», российские силы в Белоруссии будут отрабатывать отражение западных провокаций на полигонах, распределённых по всей стране, с той лишь разницей, что в этот раз они пройдут исключительно на белорусской территории с целью нанесения ударов по разным направлениям — с запада, юга и севера. «Нам снова придётся иметь дело с подготовкой наступления на Вильнюс, Белосток, Центральную Польшу и Варшаву, а новым направлением будет Киев. Всё это при участии гораздо больших сил, чем те, которые Союзное государство России и Белоруссии задействовало в рамках «Запада», — бьёт тревогу польский журналист.

По его мнению, цель скопления настолько масштабных российских наступательных сил в Белоруссии заключается не только в том, чтобы загнать в угол Украину или напасть на неё, но и представляет собой потенциальную и достаточно прямую угрозу для Польши, ведь территория Белоруссии открывает как минимум два удобных пути наступления на неё по суше. «В связи с этим мы должны всерьёз задуматься об укреплении ключевого для Польши треугольника Белосток — Варшава — Люблин. Прогнозы касательно того, как быстро российские войска могут войти на территорию этого треугольника и представить собой угрозу для Варшавы, уже ранее были предметом публичных заявлений бывших военных, даже генералов. Обычно они говорили про несколько дней», — напоминает он.

Такое нападение, конечно, привело бы к запуску механизмов реагирования НАТО и ответным действиям в адрес России, тем не менее россияне по-прежнему продолжат загонять Польшу в угол. Скорее всего, таковой представляется одна из целей предстоящих учений. «Большая концентрация людей и техники, чем во время «Запада», ещё сильнее укрепила их планы, а выбор направления будет зависеть от политического решения. Атака на север и запад — это нападение на НАТО: теоретически осуществимое, но, скорее всего, не желаемое, по крайней мере в настоящей ситуации. В свою очередь, атака в южном направлении — на Украину — не только осуществима, но и вполне вероятна. Однако самой главной кажется атака на наше сознание — мы должны просто-напросто бояться Белоруссии, которая заручилась поддержкой России. И, к сожалению, на самом деле есть чего бояться», — резюмирует в издании Polityka польский аналитик по вопросам безопасности Марек Щверчинский.