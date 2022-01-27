RP: в разгар украинского кризиса Германия, Франция и Италия ведут с Москвой свою игру

За громкими заявлениями немецких, французских и итальянских лидеров скрывается куда более мягкая стратегия в отношении Москвы, чем хотелось бы Белому дому, считает польский журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он объясняет, что уровень военного развития этих стран оставляет желать лучшего, в то время как экономические связи с Россией настолько прочны, что введение очень жёстких санкций автоматически становится невозможным.

«В разгар украинского кризиса Франция и Германия проводят собственную игру в отношении Кремля, и это раскалывает единство Запада», — пишет польский журналист Енджей Белецкий. В своей статье для издания Rzeczpospolita он обращает внимание на то, что такое совпадение по времени настораживает. США и Брюссель передают Москве отрицательный письменный ответ, в котором не дают обещаний, что Украина не вступит в НАТО и что альянс выведет свои войска с территорий стран восточного фланга, а уже в пятницу утром состоится телефонный разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Французский лидер после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине объяснил, что диалог с Россией должен продолжаться, потому что в случае нападения последует ответ и цена, которую России придётся заплатить, будет высокой. «Однако за сильными заявлениями скрывается куда более мягкая стратегия французско-немецкого тандема в отношении Москвы, нежели это предполагает план Белого дома», — объясняет он.

Польский журналист подчёркивает, что американский президент Джо Байден уже поднял уровень санкций на одну ступень выше, заявив, что они распространятся лично на российского лидера Владимира Путина. Он напоминает, что до сих пор Вашингтон совершил такой шаг только против лидеров-изгоев, таких как Николас Мадуро, Башар Асад и Муаммар Каддафи. По его мнению, и Германия очень далека от таких мер, хоть берлинский источник Rzeczpospolita утверждает, что за последние недели позиция канцлера по ключевому вопросу будущего газопровода «Северный поток — 2» существенно изменилась.

Он напоминает, что ещё в декабре во время визита в Варшаву Шольц исключил возможность отсрочить запуск газопровода после получения сертификатов. Сегодня он уже утверждает, что вопрос открыт. «Хоть эта стратегическая двусмысленность прежде всего не должна допустить раскола в рядах СДПГ по этому щепетильному вопросу, глава правительства на самом деле допускает заморозку проекта в случае масштабного наступления со стороны России», — поясняет автор. «Но даже в этом случае, по словам наших собеседников, об окончательном уничтожении «Северного потока — 2» не может быть и речи», — добавляет он.

Даже в случае войны на востоке Германия приложит всевозможные усилия для того, чтобы Россию не исключили из системы SWIFT. Возможно, будут сохранены гораздо менее болезненные санкции в отношении отдельных российских банков и введено эмбарго на поставку новейших технологий в Москву. «Последствия могут быть шокирующими, потому что Путин хладнокровно подсчитывает прибыли и убытки, и, если последние окажутся ниже, он может решиться на вторжение. Риск войны сейчас находится в районе 50/50», — утверждают собеседники польского издания.

В статье Енджей Белецкий указывает на позицию Макрона, который одновременно говорит, что диалог с Россией никогда не может быть прерван, и анонсирует французскую военную помощь Румынии. Париж также готовится к осуществлению поставок оружия на Украину. Но в этих двух вопросах Берлин продолжает оставаться в оборонительной позиции, потому что ни об усилении немецкого контингента на восточном фланге, ни о согласии на продажу Эстонией Украине гаубиц, произведённых на территории ГДР, опять же речи быть не может, отмечает автор.

Он отмечает, что примирительная стратегия обеих стран в отношении Москвы имеет несколько разные мотивы. В случае с Германией она объясняется восточной политикой Вилли Брандта 70-х годов и зависимостью от импорта российских энергоносителей. В свою очередь, мотивы Макрона можно объяснить следующим образом — он нацелен избежать полного подчинения США в украинском конфликте.

Журналист также обращает внимание на то, что воспоминания о роли Николя Саркози в разрешении грузинского кризиса 2008 года на востоке очень ярки. Хотя в Париже считают, что если бы не он, российские танки взяли бы Тбилиси, сепаратистские Абхазия и Южная Осетия по-прежнему находятся под оккупацией Москвы, а процесс сближения страны с Западом был полностью остановлен. «На этот раз Украина может стать жертвой франко-российского сближения, если — как следует из Минских соглашений — Донецку и Луганску будет предоставлен особый статус с правом блокады стратегических решений Киева», — поясняет Белецкий. Одновременно он напоминает о диспропорции сил. Париж не готов к войне типа «Титан» — операции французской армии против России, он не в состоянии в кратчайшие сроки направить на восточный фронт даже 15 тыс. солдат и тысячу единиц техники. «Согласно прогнозам, это произойдёт к 2025 году, но к тому времени Путин уже давно разрешит украинскую проблему», — подшучивает он.

С целью экономии средств Франция годами делала ставку на ядерное оружие для защиты своей территории, однако в обычном конфликте на востоке оно не будет особо полезным. В свою очередь, отсталость бундесвера в военном плане ещё больше. «Следовательно, заявления лидеров обеих стран о том, что российское вторжение встретится с ответной реакцией, звучат не особо реалистично», — считает Белецкий.

В статье журналист также приводит пример Италии, главы ведущих компаний которой, таких как Pirelli, Generali и UniCredit, в среду приняли участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, направленной на поиск возможностей углубления экономического сотрудничества между двумя странами. Она была проведена в тот момент, когда страны НАТО пытаются договориться касательно пакета жёстких санкций в отношении России.

Он напоминает, что в середине декабря премьер-министр страны Марио Драги ясно дал понять, что ЕС сейчас не время отказываться от поставок российского газа и нефти. «А НАТО? Есть ли у нас ракеты, корабли, артиллерия, армия? В данный момент нет, и в данный момент у НАТО другие стратегические приоритеты», — говорил он тогда. Глава итальянского правительства объяснял, что экономические связи между Западной Европой и Москвой настолько прочны, что введение очень жёстких санкций просто-напросто невозможно.

Тот факт, что сейчас он принял участие в совещании с Джо Байденом, в ходе которого было решено ввести жёсткие санкции в отношении России в случае начала войны на Украине, не имеет особого значения. Владимир Путин уже заручился поддержкой его предшественника Берлускони, а также входящей в правительственную коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини, резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.