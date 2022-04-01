Американский полковник: народ США ещё взглянет на действия России на Украине другими глазами

Американскому обществу ещё придётся пересмотреть свои взгляды на ход российской спецоперации на Украине, убеждён полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как заявил Макгрегор в интервью GaS Digital Network, на общественное мнение могут повлиять новые данные об огромных потерях украинских сил, а также сообщения о зверском обращении с российскими пленными.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке, бывший старший советник и. о. министра обороны США: Думаю, что в течение нескольких ближайших недель народ обнаружит, что украинские вооружённые силы понесли громадные потери — значительно более тяжёлые, чем кто-либо готов признать. Кроме того, на мой взгляд, изменится и наша точка зрения на действия России. Не будем забывать, что русские на нас не похожи — мы всё делаем по-разному. У нас многие думали, что, когда российские силы зайдут на Украину, они будут действовать как кувалда, однако в действительности они даже близко не стали ничего подобного делать. За этим стоит ряд причин, но одна из главных — в том, что Путин чётко дал понять своим генералам: «Когда всё это закончится, нам ещё с украинцами жить».



А ведь цели у него очень простые и понятные. Во-первых, нейтральный статус для украинского государства. Во-вторых, автономия или независимость для республик Донбасса, которые являются русскими, а также заключение договорённостей, что русскоговорящих граждан Украины — жителей этой страны, которые являются русскими, — не будут притеснять, что они больше не будут людьми второго сорта, а ведь именно такими они ранее были, хотя об этом никто никогда не упоминает. И, наконец, отказ от каких-либо дальнейших претензий на Крым.



Крым никогда не был украинским и не являлся частью Украины. Всё это началось с Хрущёва, который в 50-е годы прошлого века с перепоя передал своим киевским дружкам — кстати, русским — контроль над полуостровом. Но всё это теперь не актуально. Крым никогда не был украинским, а заявлять иначе — это противоречить истории.



Таковы основные условия, и, насколько я понимаю, они ни разу не менялись. Никакой заинтересованности в «завоевании Украины» — возьмём это в кавычки — никогда не было. С армией численностью где-то 450 тысяч человек или, возможно, чуть больше страну размером с Украину оккупировать не получится. Ведь от одного края Украины до другого — примерно такая же дистанция, как, скажем, от Торонто до города Шарлотт, штат Северная Каролина. Это огромная территория.



Однако, как мне кажется, теперь кое-что изменилось, и скорее не из-за этого предполагаемого сопротивления со стороны украинцев — пусть там и были очень некрасивые эпизоды, и часть украинских сил, честно говоря, вели себя будто ИГ* и творили с россиянами ужасные зверства, которых те не заслуживали и которые были не нужны; то есть не то чтобы подобное вообще когда-то бывает нужно, но здесь было совершенно неоправданное насилие, а мы всё это не освещаем и обходим вниманием. Кажется, Такер (Карлсон, ведущий Fox News. — ИноТВ) кое-что у себя в передаче показывал, но это лишь верхушка айсберга.



Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.