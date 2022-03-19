Американский полковник: «Россия не та страна, которую можно запугивать, как заблагорассудится»

Многие в Вашингтоне не осознают, что Россия не Ирак и тактика запугивания с ней не работает, заявил в интервью Fox News бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его словам, украинская армия уже «перемолота», а Киев и Москва близки к соглашению о прекращении огня. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, идея дипломатического урегулирования вызывает лишь разочарование и неодобрение у ястребов в американском конгрессе.

По новым сообщениям BBC, Владимир Путин готов к возможному прекращению огня на Украине. Недавно Путин переговорил с президентом Турции Эрдоганом. BBC передаёт, что Путин хочет, цитирую, «обещания, что Украина останется нейтральной и не присоединится к НАТО».



Очевидно, что окончить этот конфликт и убрать российские войска с Украины — значит спасти множество украинских жизней и, возможно, вернуть миру спокойствие и подобие нормальности. Так что, конечно же, все должны в той или иной мере этого желать. Но будет ли это?



Полковник Дуглас Макгрегор — бывший старший советник министра обороны, ветеран войны. Мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, Дуглас, что нашли для нас время.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Конечно.



Люди очень раздосадованы тем, что происходит с Украиной, и я их понимаю. Но не было почти никаких разговоров о мирном окончании этого бедствия. Не вполне понимаю, почему никто об этом не говорит. Есть ли такая возможность?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: На самом деле, Такер, господин Зеленский упоминал нейтралитет наряду с некоторыми другими условиями: автономия для Донбасса и отказ от каких-либо притязаний на Крым. Думаю, в действительности русские и украинцы сейчас очень близки к прекращению огня и в конечном итоге к какому-то соглашению, которое положит конец этой трагедии.



Да.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Госсекретарь Блинкен в своём сегодняшнем заявлении даже намекнул на это. Он сказал, что мы поддержим решение президента Зеленского подписать соглашение. В подробности он не входил. Но это первый раз, когда кто-либо вообще упомянул об этом.



Для украинцев боевые действия, на самом деле, уже кончены. Их перемололи. В этом нет никаких сомнений. Что бы нам ни говорили наши мейнстримные СМИ.



Поэтому на данном этапе настоящий вопрос для нас звучит так: если будет соглашение, Такер, будем ли мы жить с российским народом и их правительством — или мы будем продолжать эти попытки смены режима, которые подаются (в США. — ИноТВ) как конфликт на Украине? Перестанем ли мы использовать Украину или кого-то ещё как таран против Москвы? По сути, именно это мы и делали. Нам действительно надо жить с этими людьми, а не убивать их. У меня нет готового ответа, но кто-то должен разбираться с этим, потому что мы живём на одной планете.



Да, их 144 миллиона. Но, кроме того, есть украинцы, которые оказались в эпицентре всех этих событий, множество людей, не сделавших ничего плохого. Они просто хотят жить, а не быть убитыми.



Однако вчера мы брали интервью у члена Республиканской партии из числа наиболее воинственных республиканцев в конгрессе, и у неё идея перемирия, казалось, вызывала лишь разочарование и неодобрение. Она хочет больше войны. По нашим впечатлениям, это очень распространённая реакция в Вашингтоне: мы хотим, чтобы гибло больше украинцев. Почему? Не понимаю!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Есть много людей, которые, во-первых, не осознают, что русские говорят о нейтралитете по австрийскому или шведскому образцу. Это, определённо, не деструктивно, и никому это не повредило. Австрии, конечно же, это пошло на пользу.



Есть, очевидно, и другая проблема: люди перепутали… я говорю о людях в Вашингтоне… перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Россия — не та страна, которую можно запугивать, как заблагорассудится. И это нам убедительно продемонстрировали.



Есть также запутавшиеся люди, которые, по-видимому, не понимают, что Украина — это не Техас. Что нашу военную силу, нашу безопасность надо укреплять прежде всего в Техасе, а не на Украине.



Да.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Но есть и другой аспект, который в США упускают из виду. Откровенно говоря, нам грозит дедолларизация международной финансовой системы, если мы не положим этому конец и не начнём работать с остальным миром. Индия, Китай, многие другие страны, Бразилия — все они сказали: «Послушайте, мы не присоединимся к режиму санкций». Немцы и японцы сказали: «Извините, но мы будем покупать нефть и газ у русских».



Ох, от этого мы можем обеднеть. По-моему, это должно нас заботить. Спасибо, что напомнили. Рад был Вас видеть, Дуглас Макгрегор.



Дата выхода в эфир 17 марта 2021 года.