Кандидат в члены конгресса США: Вашингтону пора честно рассказать американцам, чем грозит содействие Украине

Шаги администрации Байдена в поддержку Украины могут привести к прямому конфликту между Россией и США — и американским властям пора честно объяснить своим избирателям, что от всех них просят и к каким последствиям это приведёт, убеждён кандидат на пост конгрессмена от штата Вашингтон Джо Кент. По словам Кента, пока об украинском кризисе отказываются откровенно общаться с избирателями даже республиканцы — ведь он оказался для властей крайне удобным средством для отвлечения внимания от внутренних проблем.

А пока побеседуем с Джо Кентом, который слушал наше интервью с членом конгресса Салазар. Джо — бывший военнослужащий Сил специального назначения армии США, а ныне баллотируется в конгресс в штате Вашингтон. Нам не помешало бы сейчас проверить, как реально обстоят дела по всем этим вопросам, и за этим он сейчас с нами.

Джо, большое спасибо, что к нам заглянули. Отмечу ещё раз — мы очень благодарны госпоже Салазар за то, что она не побоялась прийти к нам на передачу, я действительно говорю ей за это большое спасибо. Но при всём к ней уважении, я не мог не заметить, как по-разному подаются темы в плане актуальности: я понимаю, что на Украине сейчас гибнут люди, и гибнут они ужасной смертью, но у нас ведь уже, наверное, больше десяти лет идёт вторжение замедленного действия, в рамках которого к нам проникают десятки миллионов человек, и это вторжение набирает обороты. Так почему же в Вашингтоне этот вопрос, похоже, никого не волнует?

ДЖО КЕНТ, кандидат на пост конгрессмена от штата Вашингтон: Да, это всё очень досадно, Такер. На наших глазах через границы страны идёт никак не сдерживаемый поток нелегальных мигрантов, который, если говорить о последнем времени, поддерживают решения Джо Байдена. А ведь когда Республиканская партия в первые два года президентства Трампа контролировала обе палаты конгресса, она голосовала против строительства стены на границе. И моя соперница на выборах Джейми Херрера Батлер — член Республиканской партии — тоже голосовала против этого, а кроме того, при каждом рассмотрении в палате представителей амнистии для мигрантов поддерживала её.





А теперь от нас хотят, чтобы мы просто поставили всё на паузу и прислушались к какому-то зарубежному лидеру, который на заседании нашего конгресса рассказывает нам, что мы должны сделать, чтобы он смог обезопасить свою страну. И его стране я сочувствую, правда — на мой взгляд, сражается он с доблестью, а Владимир Путин — ужасный человек. Но мы вправе задавать вопросы нашим народным избранникам, которые просят нас профинансировать эту войну и, возможно, даже отправить солдат на ней умирать — ведь бесполётная зона к этому и приведёт, её создание быстро для нас выльется в войну с Россией.





Так что раз она или любой другой член палаты представителей с такими взглядами так искренне убеждены, что нам надо спасать украинцев, обеспечивать им достаточное количество летального оружия и продолжать обострять ситуацию дальше, им стоит вернуться по своим избирательным округам и объяснить американскому народу, своим избирателям, о чём они их просят и какие у этого могут быть последствия. Мы просим только одного — чтобы нас информировали о том, что делает наше правительство, и чтобы при этом вёлся двусторонний диалог. Почему у нас на первом месте всегда другие страны? Почему мы обеспечиваем безопасность их границ, а не своих собственных?

Всё так. Знаете, наверное, можно заниматься и тем, и тем — если, конечно, придерживаться правильного порядка, — но разве не удивительно было бы увидеть, как Кевин Маккарти на какой-нибудь экстренной конференции встаёт и говорит: «Ну всё, довольно, всё это очень вредит нашей стране — в прошлом году от передозировок наркотиков, напрямую связанных с тем, что у нас открыты границы, умерло сто тысяч человек, и мы с этим мириться не будем. Мы задействуем Вооружённые силы США, но это добровольная операция — к участию в ней допускаются все действующие сотрудники силовых структур»? Разве не волнительно было бы такое услышать? Но это было бы очень трудно сказать, правда?





ДЖО КЕНТ: Это было бы здорово, и сейчас нужно давить на администрацию Байдена, чтобы она что-то такое и сделала. Ведь именно Байден открыл границы и спровоцировал этот кризис. И для меня загадка, почему же республиканцы не привлекают внимание американских граждан к этому кризису и не показывают им, что работают над его решением, это выше моего понимания. Зато мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Но им просто не положено такого делать!





Мы действительно могли одновременно заниматься и тем вопросом, и другим, но всё это военное обострение вызывает у меня настороженность. Мне кажется, что мы толком и не объяснили американскому народу, что мы от него хотим, и при этом никто не заостряет внимание на том обстоятельстве, что предложение о перемирии уже выдвинуто, а мы при этом толкаем Зеленского вперёд и ведём их всех по пути к продолжению бойни, вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь. Барабаны войны звучат очень громко — ведь это же замечательный отвлекающий манёвр, чтобы люди не замечали нынешний политический кризис, и он к тому же позволяет сплотить народ вокруг военно-промышленного комплекса и СМИ. Мне кажется, что граждан нужно проинформировать о том, что на самом деле происходит и что тут на кону для нас.

Очень неприятно понимать, что это правда и что из-за недальновидных решений наших лидеров погибнет ещё больше украинцев. С нами был Джо Кент. Всегда приятно Вас видеть! Большое Вам спасибо.

Дата выхода в эфир 17 марта 2022 года.