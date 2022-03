Fox News: конец нефтедоллара и «торговая война» с Китаем — настоящие новости проходят незамеченными

Пока СМИ и официальные лица США рассказывают американцам, что их моральный долг — «наказать» Россию, по-настоящему значимые события остаются без внимания, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, недавнее заявление Саудовской Аравии о торговле нефтью за юани предвещает конец эпохи американского процветания, а ковидные локдауны в промышленных городах Китая могут быть частью «торговой войны» против США.

Вам следует знать, что те же самые люди теперь читают вам лекции о морали, прямо сейчас, на всех остальных телеканалах, 24 часа в сутки, мол, наш моральный долг слепо ввязаться в войну в Восточной Европе — против страны, которая на нас не нападала. А кто не согласен, тот предатель.



Что это такое? Высокий уровень агрессии? Без сомнения. Но это ещё и отвлекающий манёвр. Наши руководители мастерски владеют этим приёмом: они орут, чтобы вы не заметили, что ещё происходит.



А что ещё происходит? Оказывается, сегодня утром прозвучала одна из самых важных новостей десятилетия. Хотя вы, возможно, даже не в курсе. The Wall Street Journal сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает возможность продажи нефти Китаю за китайскую валюту, а не за доллары.



Почему это так важно? Казалось бы, какая-то новостишка из мира финансов. Ну… дело в том, что это означало бы конец нефтедоллара! Нефтедоллар — один из ключей к богатству Соединённых Штатов. Почти полвека Саудовская Аравия торговала нефтью исключительно за доллары США. И это одна из главных причин того, что в США самый высокий уровень жизни среди всех больших государств, хотя наш производственный сектор давно рухнул. Может быть, вы задавались вопросом, как так вышло? Почему мы до сих пор такие богатые? Вот именно поэтому.



Если коротко, нефтедоллары позволяют нашему государству тратить деньги, которых у нас нет. И этими деньгами оплачивается очень многое из того, что мы имеем. Здравоохранение, пенсии, вооружённые силы… Мы могли бы ещё долго продолжать. Да практически всё!



Как высказался экономист Гэл Лафт в сегодняшнем интервью The Wall Street Journal, цитирую: «Нефтяной рынок и, если взять шире, весь мировой рынок сырья — это страховка статуса доллара как мировой резервной валюты… Если вынуть из стены этот кирпичик, стена начнёт рушиться». Что за стена? Экономика США.



Важная новость. Может быть, даже важнее, чем ввод войск на Украину. Как странно, что мы об этом не говорим.



И одновременно с этим — другая новость: китайское правительство решило уязвить нашу и без того расшатанную экономику, и снова под предлогом COVID-19! Китайцы ввели локдаун в промышленных городах — в городах, где производятся автомобили Toyota и Volkswagen, печатные платы, кондиционеры, аккумуляторы, телевизоры и… да, iPhone.



Почему они это делают? Вам положено думать, что всё дело в коронавирусе, который снова загадочным образом распространился в Китае в разгар войны, в которой Китай занимает сторону нашего противника — России. Может ли это быть правдой? Трудно поверить. Неужели это делается только из-за вируса? Да, говорят пропагандисты The Washington Post, определённо, всё так и есть. Это точно не торговая война, начавшаяся из-за некомпетентности администрации Байдена в международных вопросах. Мы страдаем не оттого, что они не ведают, что творят. Нет, это всего лишь вирус!



Эксперт по имени Кэтрин Рампелл, например, с серьёзным видом заявила, цитирую: «Ежедневная заболеваемость COVID в Китае достигла показателей, официально не фиксировавшихся с 2020 года… Отчасти из-за низкого процента вакцинированных среди пожилых китайцев, плюс из-за относительной малоэффективности вакцин китайского производства правительство Китая ответило на вспышки (заболевания. — ИноТВ) крутыми мерами». (Смех.) Им следовало выбрать Phizer!



