Press TV: заграница не поможет — Саудовская Аравия и ОАЭ не хотят обсуждать с Байденом цены на нефть

Попытки Вашингтона остановить резкий рост цен на энергоносители наткнулись на молчание со стороны стран-экспортёров — лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ уже несколько недель отказываются выходить на связь с президентом США Джо Байденом, сообщает Press TV. Как отмечается в материале канала, администрация Байдена также готова ради стабилизации котировок провести переговоры с Ираном и Венесуэлой.

Лидеры Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов отказались проводить телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом на фоне попыток Вашингтона затормозить рост цен на нефть, связанный со спецоперацией России на Украине, передаёт Press TV.

Как пишет сайт иранского канала, американская пресса во вторник сообщала со ссылкой на чиновников правительств США и ряда ближневосточных государств, что и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, и наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян вот уже несколько недель не отвечают на попытки американцев выйти с ними на связь.

«Ожидалось, что будут телефонные переговоры, но их не случилось, — приводит Press TV слова одного из американских чиновников, который комментировал планы Байдена побеседовать с Мухаммедом ибн Салманом. — Такой шаг предполагалось сделать в рамках попыток «включить кран» (саудовской нефти. — ИноТВ)».

Как отмечается в материале Press TV, отношения между США и упомянутыми странами Персидского залива в последнее время испортились в связи с тем, что администрация Байдена стала сворачивать меры по поддержке военной операции коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене, а кроме того, ведёт в Вене переговоры, направленные на восстановление «ядерной сделки» с Ираном.

Во вторник Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти и других энергоносителей из России, после чего цена на нефть подскочила до $130 за баррель, достигнув максимума за последние 14 лет, напоминает корреспондент Press TV. Как отмечает журналист, розничные цены на бензин в США после этого достигли максимальных показателей за всю историю: галлон (3,7 л) топлива на данный момент обходится американцам в среднем в $4,173.

Объявляя о своём решении, Байден подчёркивал, что США добывают значительно больше нефти, чем все европейские страны, вместе взятые, и экспортируют больше энергоресурсов, чем импортируют, говорится в материале Press TV. Вместе с тем, судя по свежим сообщениям СМИ, Вашингтон намерен добиваться прекращения роста цен на энергоносители и с этой целью рассматривает возможность проведения переговоров с Ираном, Саудовской Аравией и Венесуэлой, отмечается в статье.