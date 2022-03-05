Fox News: без российской нефти американские водители разорятся на бензине

Белый дом заявляет, что рассматривает возможность отказа от импорта нефти и газа из России, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, США сейчас приходится покупать энергоносители у России, чтобы цены на бензин оставались в приемлемом для американских автомобилистов диапазоне. По словам руководителя нефтеперерабатывающего комплекса в Сан-Антонио, администрация Байдена сама препятствует энергонезависимости собственной страны.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена, цитирую, «рассматривает варианты прекращения всего экспорта* нефти и природного газа из России». Как же это скажется на ценах на бензин здесь, в Америке? За оценкой обратимся к Рэю Меттиталу — исполнительному директору нефтеперерабатывающего комплекса в Сан-Антонио.



Знаете, Рэй, многие обсуждают, следует нам перекрывать поставки нефти из России или нет, является ли это геополитическим ответом. Но для американского народа сейчас… Как это повлияет на каждого, кто завтра поедет на работу?



РЭЙ МЕТТИТАЛ, исполнительный директор нефтеперерабатывающего комплекса: Могу сказать вам, что это значит для нефтеперерабатывающего комплекса в Сан-Антонио. Мы перерабатываем сырую нефть, которая у нас на заднем дворе, и продаём конечные продукты, которые на переднем дворе, и вдруг в декабре Агентство по охране окружающей среды как-то изменило свои взгляды на некоторые нормативы. И этот их новый подход к нормативам, по сути, может привести к прекращению работы нашего предприятия. То есть в этом отношении я вам скажу, что внутренняя энергетическая независимость не является приоритетом для нынешней нормативной базы.



Итак, подавление нашего потенциала внутри страны, подавление нашего внутреннего производства. Поэтому мы и оказались в таком положении: чтобы удерживать цены в приемлемом для американских водителей диапазоне, мы покупаем нефть у России! Итак, мы можем дискутировать о том, надо или не надо перекрывать этот кран, но почему этот кран вообще открыт? Почему мы не используем в полной мере то, что, как вы выразились, у нас на заднем дворе?



РЭЙ МЕТТИТАЛ: Да, на нашем заднем дворе добыча существенно сокращена за последний год. В немалой степени из-за усилий регулирующих органов, невыдачи разрешений и тому подобного.



Да, проблемы с регулированием, выдача разрешений, подавление нашего собственного производства. Если не проявлять предусмотрительность, можно однажды оказаться в такой же ситуации, как Германия: передать в чужие руки не только свою энергетическую независимость — переведём, что это значит, — передать в чужие руки свою национальную безопасность.



Рэй Меттитал, мы желаем вам удачи с вашим предприятием в Сан-Антонио. Спасибо, что уделили нам время сегодня.



Дата выхода в эфир 04 марта 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).