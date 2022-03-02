FP: украинский кризис и легкомысленность Запада толкнули мир в пучину нового энергокризиса

Как и в 1973 году, мир вновь оказался на пороге энергетического кризиса как из-за постпандемийного дисбаланса спроса и предложения на рынке энергоносителей, так и из-за спецоперации России на Украине, которая в любом случае ударит по объёмам российского экспорта, пишет Foreign Policy. Тем не менее, как отмечает журнал, виновата в этом также и легкомысленность Запада, который делал ставку на возобновляемые источники энергии и не способен на данном этапе нарастить добычу энергоносителей.

Близится 50-я годовщина нефтяного кризиса 1973 года, и мировые энергетические рынки и экономика в целом вот-вот должны опять пережить похожий шок. С момента начала спецоперации России на Украине цена на нефть дважды достигала $105 за баррель — уровня, невиданного с 2014 года. И очень может быть, что дальше всё будет только хуже. Даже если нынешние антироссийские санкции не затронут торговлю энергоносителями напрямую, карательные меры против банков и других организаций будут мешать экспорту российских ресурсов, от чего мировым энергетическим рынкам придётся совсем не сладко. Кроме того, риски для нефтяных танкеров в Чёрном море также ведут к сокращению объёмов поставок нефти, в том числе и из других стран вроде Казахстана. Сокращение предложения российских энергоносителей на рынке приведёт к эффекту домино и дальнейшему росту цен на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), что, в свою очередь, приведёт к очередному всплеску инфляции, пишет Foreign Policy.

Этот кризис говорит о том, что западным правительствам пора проявить честность в общении со своими гражданами и взглянуть в лицо фактам в энергетической сфере. На практике это означает, что им будет нужно восстановить собственную добычу и укрепить каналы поставок сырья. Даже если кризис с Россией разрешится в ближайшее время — а это очень большое «если», — западным правительствам всё равно придётся в корне поменять свой подход в энергетике. Вопрос об энергобезопасности всегда маячил где-то на горизонте, однако события на Украине вновь выдвинули его на первый план.

В ближайшие дни объёмы экспорта российских энергоносителей значительно упадут даже и без санкций. Многие другие участники мирового рынка энергоносителей будут очень осторожны при проведении любых сделок и будут сторониться даже тех операций, которые не попадают под антироссийские санкции. Когда вводились санкции против Ирана, всё было абсолютно так же — компании предпочитают максимально оградить себя от возможного нарушения новых запретов. В данном случае компании будут крайне неохотно торговать с Россией или обрабатывать российские платежи, опасаясь как репутационного ущерба, так и давления со стороны инвесторов.

И, как было и в 1973 году, нынешний энергетический кризис наложился на и так непростые времена на рынке энергоносителей. Дисбаланс спроса и предложения только усилит последствия снижения поставок из России. И, к сожалению, очень многое указывает на скорый рост цен, которые не будут падать, даже если конфликт тем или иным образом себя исчерпает.

Цены на нефть были высокими и шли вверх ещё до кризиса. Главная причина этой конъюнктуры — резкое падение объёмов добычи нефти в США в начале пандемии коронавируса, которые пока даже близко не вышли на допандемийные уровни. Все остальные крупные игроки на рынке качают нефть допандемийными темпами, но на мировых рынках нефти почти не осталось свободных мощностей, которые могли бы позволить быстро покрыть дефицит, вызванный снижением добычи в США или падением российского экспорта. Нефтяные резервы так же быстро закончатся, а инвестиций в новое производство явно недостаточно.

Что же касается спроса, то мировое потребление нефти вернулось к допандемийным показателям и, скорее всего, продолжит расти. При этом пандемия привела к росту базового спроса на нефть из-за того, что более активно стали использоваться пластмассы из-за спроса на маски, а также различные одноразовые товары. При этом общественным транспортом стали пользоваться значительно меньше, так как многие пересели на личные автомобили.

Для удовлетворения нефтяного спроса без скачка цен потребуется нарастить объёмы добычи чёрного золота, однако лишь немногие западные правительства готовы это открыто признать. Одна из немногих стран, которая располагает значительным потенциалом в плане наращивания добычи, — это США. Однако инвестициям в эту отрасль помешала как политика президента США Джо Байдена, так и настроения его ядерного электората. Ещё один крупный производитель нефти — это Канада, однако эта страна ограничена фактором транспорта, особенно учитывая, что Вашингтон крайне болезненно реагирует на проекты трубопроводов, которые бы позволили насытить рынок канадским топливом.

Хотя новые санкции против России и разработаны таким образом, что они не ударили по российскому газовому экспорту в Европу, это всё равно произойдёт. Как и в случае с нефтью, европейский газовый рынок переживал кризис ещё до начала спецоперации на Украине — причём из-за действий самого Европейского союза. Продвигая возобновляемые источники энергии, ЕС в последние годы шёл политическим курсом, который в итоге нанёс сильный ущерб энергобезопасности Европы, а также затормозил усилия по диверсификации источников энергии. Хотя Европе и удалось обеспечить себя альтернативными маршрутами поставок энергоносителей (это, в частности, Южный газовый коридор), их мощности явно недостаточно.

Более того, Брюссель пошёл ещё дальше в плане ограничения своих возможностей принимать новые поставки газа, когда он расторгнул многие долгосрочные газовые контракты; таким образом ЕС пытался склонить предприятия сделать ставку на возобновляемые источники энергии.

Долгосрочные газовые контракты гарантировали Европе надёжные поставки по стабильным ценам. При этом те европейские рынки, которые работают по долгосрочным контрактам, например Италия и Греция, в условиях нынешнего энергетического кризиса ощущают себя куда бодрее, чем те, которые отдали предпочтению спотовому рынку. Расторжение долгосрочных контрактов и рост объёмов торговли спотовым газом позволили России в большей степени влиять на цены. Ситуация усугубилась ещё и тем, что в последние годы европейские правительства легкомысленно сократили объёмы газовых хранилищ. Этот расклад эксперты в области энергетики поняли уже очень давно.

Спецоперация России на Украине шокировала некоторых политиков и заставила их заново открыть для себя концепцию энергетической безопасности. В этом контексте канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия начнёт процесс диверсификации поставок газа путём строительства двух терминалов по импорту СПГ. Среди прочих мер — увеличение требований к газовым хранилищам и возможное замедление процесса отхода Германии от ядерной энергетики.

Между тем одна страна, которая обладает наибольшим потенциалом для смягчения последствий энергетического кризиса путём насыщения рынка нефтью и газом, пока уроков из этого кризиса, похоже, не извлекла. В частности, в ответ на вопрос о влиянии кризиса на Украине на цены на нефть пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена по-прежнему будет делать ставку на возобновляемые источники энергии. Вашингтон также не сделал никаких видимых шагов, призванных простимулировать добычу энергоносителей в США, не говоря уже об увеличении мощностей трубопроводов для наращивания канадского импорта.

Однако администрация Байдена, которая пытается сбить инфляцию на цены на энергоносители, похоже, считает, что у неё есть козырь в рукаве — возвращение к ядерной сделке с Ираном. Ряд экспертов считает, что появление на рынке новых объёмов иранской нефти опустит цены.

Маловероятно, что этот шаг приведёт к далеко идущим последствиям: в цены на нефть уже в значительной степени заложены ожидания на появление новых объёмов иранской нефти. Более того, вполне возможно, что иранской нефти, которую можно выплеснуть на рынок, далеко не так много, как считают в администрации. Ни для кого не секрет, что Иран и так активно продаёт свою нефть: у него есть и покупатель в лице Китая, и способы обойти американские санкции через Ирак и Кувейт. То же самое можно сказать и о заявлениях об открытии стратегических запасов нефти некоторыми странами. Падение цен на чёрное золото, скорее всего, будет недолгим, учитывая, что разрыв между мощностями и спросом только растёт.

Всё вышесказанное значит, что США и Европа не смогут снизить цены на энергоносители, если они в корне не пересмотрят свою политику энергобезопасности. Политики в США и ЕС должны честно и публично признать: возобновляемые источники энергии даже при самом оптимистичном сценарии не смогут быстро заменить ископаемое топливо. Более того, энергия ветра и солнца — которая сама зависит от погоды — зависит ещё и от других источников энергии для обеспечения постоянной работы.

Поддерживая миф о том, что от ископаемого топлива можно легко отказаться, а инвестировать в поддержание производства не нужно, США и Европа вручили президенту России Владимиру Путину мощные рычаги влияния на цены на энергоносители. Высокие цены на нефть и газ с лёгкостью могут вызвать глобальную рецессию, сильную инфляцию и массовые протесты, как это было в 1973 году.

При этом Европа должна ввести в эксплуатацию новые трубопроводы для импорта газа, в том числе из Каспия, Восточного Средиземноморья и Северной Африки. ЕС необходимо перестать мешать подписывать долгосрочные газовые контракты и озаботиться газовыми хранилищами, чтобы снизить вероятность дефицита и поддерживать цены на стабильном уровне.

«Энергетическая безопасность всегда играла роль ключевого элемента национальной безопасности. Американским и европейским политикам пора признать этот основополагающий факт и действовать соответственно, иначе их, а также граждан этих стран ждут очень тяжёлые времена в условиях обострения энергетического кризиса», — подытоживает Foreign Policy.