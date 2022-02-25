Hill: конфликт между Россией и Украиной может серьёзно ударить по мировой экономике

Эскалация ситуации на востоке Украины может привести к тяжёлым последствиям для мировой экономики, пишет The Hill. Издание предполагает, что может продолжиться рост цен на энергоносители, подорожание продуктов питания, а вместе с ними поднимется инфляция.

Нападение России на Украину и ответные западные санкции могут и не привести к мировой рецессии, рассуждает The Hill. Вместе эти страны составляют меньше, чем 2% мирового ВВП, а многие региональные экономики быстро оправились после пандемии и находятся в хорошей форме. Тем не менее русско-украинский конфликт может нанести серьёзный экономический ущерб некоторым странам и секторам промышленности, что поставит в трудное положение миллионы людей.

Как рассказывает издание, вторжение на Украину может замедлить восстановление европейской экономики из-за дальнейшего роста уже высоких цен на энергоносители. Европа импортирует около 40% своих запасов природного газа из России, и его отсутствие может подорвать экономику Старого Света. Высокие цены на газ уже привели к повышению коммунальных платежей, что сказывается на потребителях. По этой же причине некоторые предприятия тяжёлой промышленности были вынуждены сократить производство. В январе годовая инфляция для 19 стран еврозоны составила 5,1% — самый высокий показатель с 1997 года.

Американская газета указывает, что цены на газ, которые склонны расти на фоне новостей о кризисе, сейчас примерно в четыре раза превышают цены в начале прошлого года. На краткосрочном спотовом рынке Россия продала меньше газа, чем обычно. Такое поведение вызвало опасения, что Кремль использует газ в качестве рычага давления для одобрения газопровода «Северный поток — 2», который сейчас находится под санкциями немецкого правительства. Мягкая зима и дополнительные поставки сжиженного газа из США помогли Европе избавиться от некоторого волнения из-за возможной потери российского газа. По мнению аналитиков, Россия не заинтересована в полном прекращении газового экспорта, потому что это приведёт к резкой потере дохода.

Кроме того, конфликт угрожает затронуть фермы на востоке Украины и экспорт через порты Чёрного моря, что может сократить поставки пшеницы. В прошлом месяце аналитик сельского хозяйства Алекс Смит напомнил в газете Foreign Policy, что Украина является пятым крупнейшим экспортёром пшеницы, и многие страны, которые полагаются на её поставки, уже испытывают проблемы из-за «политической нестабильности». Так, Йемен импортирует 22% своего зерна с Украины, Ливия — 43%, а Ливан — примерно 50%. По всему миру цены на продовольствие достигли максимальных значений с 2011 года, а во многих странах ощущается нехватка продуктов питания.

Растущие цены на энергию и еду усилят инфляционное давление, которое власти и центральные банки пытаются ослабить, отмечается в статье. Согласно расчётам компании Capital Economics, в худшем сценарии из-за эскалации конфликта и санкций цены на нефть могут подскочить до $140 за баррель и потянуть за собой цены на газ. В итоге годовая инфляция в богатейших странах мира поднимется на целых 2%. В США — крупнейшей экономике мира — в прошлом месяце потребительская инфляция подскочила на 7,5% по сравнению с прошедшим годом. С ростом инфляции у центральных банков будет меньше свободы действий или желания прийти на помощь экономике, если ей потребуются стимулирующие меры в свете военного конфликта на Украине.

Генеральный директор Moody's Investors Service Майкс Тейлор предупреждает, что на фоне геополитических тревог инвесторы могут потянуться к гособлигациям и другим безопасным вложениям, тем самым увеличивая относительные расходы по кредиту для более рискованных компаний. Финансовые рынки в Соединённых Штатах могут стать даже более беспорядочными, если правительство примет «крайнее средство»: отрезать Россию от платёжной системы SWIFT. Такой шаг изолирует Россию и запретит перевод прибыли от энергопроизводства, которое составляет 40% доходов страны. Однако исключение России из международной финансовой системы может также дать обратный эффект и навредить американским и европейским компаниям, которые ведут бизнес с российскими компаниями, пишет The Hill.