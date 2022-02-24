Der Tagesspiegel: офицеры НАТО поражены политической решимостью Путина

Высокопоставленные военные НАТО удивлены вторжением России на Украину, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. В беседе с журналистами издания офицеры альянса, занимающиеся ситуацией в Восточной Европе, рассказали, что недооценили не военную мощь России, а её политическую решимость: они не ожидали, что Москва попытается изгнать киевское правительство и атакует цели в центре Украины.

Вторжение России на Украину удивило офицеров НАТО, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Соответствующую информацию издание получило от двух военнослужащих союзных войск высокого ранга. При этом они отметили, что недооценили не военную мощь России, а её политическую решимость.

«Того, что Владимир Путин сейчас может намереваться изгнать правительство в Киеве, мы не предполагали, — сказал офицер, занимающийся ситуацией в Восточной Европе. — Того, что войска Москвы также немедленно атакуют цели в центре Украины, — такого мы не ожидали».

В четверг, после вторжения России на Украину, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что разведданные о предстоящем наступлении имелись заранее. Однако неясно, насколько конкретной была эта информация и когда именно она попала в соседние государства и НАТО, отмечает немецкая газета.

Кроме того, Каллас написала в Twitter, что она осуждает нападение России на Украину. По её словам, это преступление, которое требует абсолютно чёткой международной реакции и сильного ответа.

Страны Балтии обещали правительству в Киеве свою поддержку: Эстония, Латвия и Литва недавно также хотели поставить Украине военные материалы. Как напоминает издание, три балтийские страны с 2004 года являются членами НАТО.

В последние недели США усилили своё присутствие в Восточной Европе, но до сих пор также ясно: страны НАТО не будут воевать с российскими войсками на Украине, подчёркивает Der Tagesspiegel. Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, даже если значительная часть населения, особенно на западе страны, поддерживает вступление в эти структуры.

Как отмечает издание, сейчас среди некоторых членов НАТО велико беспокойство по поводу пограничной полосы между Литвой и Польшей, протяжённость которой составляет всего около 70 км. На северо-западе расположен российский Калининград — эксклав, в котором базируются российские войска. На юго-востоке находится Белоруссия — союзник России, на территории которой Владимир Путин недавно также проводил учения с участием российских войск.

В последние годы некоторые в НАТО опасались, что Россия может занять узкий литовско-польский коридор, и тогда страны Балтии окажутся на время отрезанными от других государств альянса, напоминает немецкая газета Der Tagesspiegel.