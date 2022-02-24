SRF: у Запада нет хороших вариантов — слова о решимости оказались выражением беспомощности

Вторгаясь на Украину, Владимир Путин рискует многим, отмечает SRF. Однако, по версии корреспондента телеканала, у Запада вообще не осталось вариантов действий, которые могли бы привести к успеху. Его возможности действий ограничены, а вербальные заявления о решимости и поддержке Украины, по сути, являются выражением беспомощности.

Вторжением на Украину президент России рискует многим — однако у Запада нет вариантов действий, обещающих успех, считает корреспондент швейцарского телеканала SRF Фреди Гштайгер.

«Минимальный сценарий», который обсуждался в последние дни, уже не рассматривается, подчёркивает журналист. Под минимальным сценарием он подразумевает, что Владимир Путин мог ограничиться «оккупацией Донбасса», дополненной уколами в духе кибератак, пропагандистских наступлений и точечных атак на остальную Украину.

Сейчас уже ясно: Путин идёт гораздо дальше, отмечает SRF. По версии телеканала, цель российского президента состоит, как минимум, в «свержении демократически избранного правительства в Киеве с последующим установлением послушного марионеточного правительства».

При этом Кремль действует в точном соответствии с военными учебниками: сначала ракетные удары по крупным украинским городам, чтобы посеять панику среди украинского населения и запугать его в долгосрочной перспективе; затем атаки на военную инфраструктуру и изоляция страны, которая теперь вынуждена закрыть своё воздушное пространство для гражданских рейсов. Далее, вероятно, российские танки и сухопутные войска пойдут в наступление и захватят резиденцию правительства, казармы и СМИ, предполагает швейцарский телеканал.

Сделанные утром заявления российского президента ясно дают понять: в том, что касается Украины, больше нет никакой умеренности. Путин, который раньше вёл себя спокойно, сейчас кажется всё более резким, отмечает корреспондент SRF. С точки зрения Гштайгера, президентом России «движет ненависть и жажда мести» Украине. Путин якобы возмущён тем, что страна является свободной и демократической и стремится присоединиться к Западу.

До сих пор военные действия России за рубежом всегда были направлены на достижение максимального эффекта при минимальном риске: при «аннексии» Крыма*, затем в Сирии, в Армении и совсем недавно в Казахстане, напоминает швейцарский телеканал. Соответственно, эти операции были успешными с точки зрения России, продолжает Гштайгер.

Теперь, в случае с Украиной, Путин рискует значительно больше, убеждён журналист. В дополнение к расчёту свою роль, по его мнению, начали играть эмоции и даже ненависть. Однако, хотя глава российского государства рискует больше, чем когда-либо прежде, «нет никакой уверенности в том, что его заносчивость вскоре сделает его неудачником», подчёркивает швейцарский журналист.

Дело в том, что средства сопротивления у Украины весьма ограничены. Её армия не сможет долго противостоять превосходящим силам России. «Возможности действий Запада также ограничены», — считает журналист. Осуждение широкомасштабного российского наступления было быстрым и резким. Экономические санкции, вероятно, будут вновь ужесточены. Однако маловероятно, что это удержит Путина от каких-либо действий. Возможны также кибератаки США на российскую инфраструктуру или действия спецназа, но будут ли они иметь существенный эффект, пока не ясно, отмечает SRF.

Вариант военного вмешательства был снят с повестки дня самим Западом несколько месяцев назад. На Западе постоянно говорили, что поддерживают Украину политически, морально и экономически. Оттуда предоставляли военных советников, разведывательную информацию и, в ограниченной мере, оружие. Но Запад не станет воевать на Украине. Отправка западных войск на её территорию никогда не стояла на повестке дня — и не стоит сейчас, подчёркивает швейцарский телеканал.

«Таким образом, вербальные сигналы о западной решимости в то же время являются выражением беспомощности», — утверждает корреспондент SRF. По его мнению, Путин, конечно же, заметит, что крик возмущения исходит почти исключительно от западных стран, от G7, НАТО и ЕС.

Голоса из многих других стран, и не в последнюю очередь из такой сверхдержавы, как Китай, звучат гораздо более умеренно. Пекин признаёт, что ситуация сейчас «вызывает беспокойство». Однако дверь для дипломатии всё ещё не полностью закрыта — но вопрос в том, о чём теперь следует вести переговоры, заключает швейцарский телеканал SRF.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

