Das Erste: Россия чувствует, что ей угрожают и её обманули

Конфликт между Украиной и Россией всегда был также конфликтом между Россией и НАТО, считает Das Erste. Россия чувствует угрозу со стороны альянса, который с 1979 года значительно продвинулся на Восток.

Конфликт между Украиной и Россией с самого начала был также и конфликтом между Россией и НАТО. Российский президент Путин воспринял принятие в альянс многих восточноевропейских государств в качестве угрозы. Аннексия* Россией Крыма в 2014 году привела к серьёзному напряжению между НАТО и Москвой. НАТО ещё со времён холодной войны поставило себе чёткие цели: защита мира, демократии, свободы и верховенства права. Альянсу очевидно: ответственность за нынешнюю эскалацию лежит исключительно на Москве.

Эскалация на Украине намечалась уже давно. Самое позднее с начала января НАТО находилось в состоянии повышенной готовности.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсек НАТО: Россия является агрессором. Россия применяет насилие против Украины.

На Украине теперь разворачивается полномасштабный конфликт.

ЕКАТЕРИНА КОТРИКАДЗЕ, российская журналистка: Речь идёт не просто о войне с Украиной, речь идёт о войне с западным миром, с США.

Танки, артиллерия и более сотни тысяч солдат вот уже несколько недель наблюдались со спутниковых съёмок вблизи от украинской границы — угроза, которую Путин соединил с чёткими требованиями в адрес НАТО.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы будем настаивать на договорённости, которая будет исключать любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и расположение оружейных систем в непосредственной близости от российской границы.

Россия чувствует, что ей угрожают и её обманули: НАТО не сдержало важные обещания по безопасности. Отправным пунктом является обещание от февраля 1990 года, которое было дано американским госсекретарём Бейкером и немецким министром иностранных дел Геншером, которые вели с СССР переговоры об объединении Германии. Согласно представлению Геншера, единая Германия могла остаться в составе НАТО, но при этом на территории бывшей ГДР не будут размещаться силы альянса. Судя по всему, позднее канцлер ФРГ Гельмут Коль повторил это обещание Михаилу Горбачёву. Однако никаких договоров тогда заключено не было. Факт в том, что с 1979 года НАТО значительно расширилось на Восток. Находившиеся ранее в составе СССР Украина и Грузия хотят быть следующими. С другой стороны, Россия всё чаще охлаждала отношения с Западом — к примеру, посредством нарушавшей международное право аннексии Крыма в 2014 году, заказных политических убийств за границей, хакерских атак и направленных кампаний по дезинформации на западные демократии.

ЕКАТЕРИНА КОТРИКАДЗЕ: Разумеется, Путин нарушает правила. Однако он оправдывает это тем, что он не один так поступает. Он считает, что Запад играет в грязную игру и что он должен показывать силу в рамках этой конкуренции.

Теперь военная эскалация стала реальностью. Глобальная дипломатия не справилась с тем, чтобы это предотвратить.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.