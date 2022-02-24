MSNBC: Байден осудил Россию за «неоправданное нападение» на Украину

Президент США выступил с критикой военной операции на Украине, санкционированной Владимиром Путиным, назвав её «ненужным актом агрессии». При этом он пообещал, что Вашингтон и его союзники «призовут Россию к ответу», передаёт MSNBC.

Мы получили заявление президента Байдена, которое только что было опубликовано. «Заявление президента Байдена о беспричинном и неоправданном нападении России на Украину» — так оно озаглавлено.

И в заявлении президента говорится: «Сегодня вечером весь мир молится за народ Украины, который страдает от ничем не спровоцированного и неоправданного нападения российских вооружённых сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведёт к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Россия единственная несёт ответственность за смерть и разрушения, которые повлечёт за собой это нападение, а Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят едино и решительно. Мир призовёт Россию к ответу».

«Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и продолжу регулярно получать последние данные от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по «Большой семёрке», а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших ответных мерах, которые Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры примут в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелый и гордый народ Украины».

Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.