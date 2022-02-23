Independent: минобороны Британии пригрозил «дать пинка» Путину и припомнил Крымскую войну

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в частной беседе с военнослужащими позволил себе ряд «неосторожных» высказываний в адрес президента России Владимира Путина, сообщает The Independent. Как пишет газета, Уоллес заявил, что российский лидер «совсем одурел» и, сравнив его с Николаем I, напомнил, что британские войска уже «дали пинка» русскому императору в Крымской войне — и «всегда могут это повторить».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя обострение украинского кризиса, заявил, что Владимир Путин «совсем одурел» и сравнил его с Николаем I, отметив, что президент России, как и российский император во время Крымской войны, стал действовать, не заручившись поддержкой ни единого союзника, пишет The Independent.

По информации издания, такие «неосторожные» комментарии британский чиновник позволил себе в ходе частной беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере.

Как отмечается в материале, Уоллес, который служил офицером в Шотландской гвардии, также напомнил, что его полк когда-то «дал пинка» русскому царю в Крыму, и пообещал, что «мы всегда можем это повторить».

«Армия наша сидеть на месте не будет. К сожалению, у нас теперь есть и противник, который тоже не сидит на месте, а именно — Путин, который совсем окретинел», — дословно цитирует министра The Independent.

Подчеркнув, что Лондон специально выделил для реагирования на украинский кризис тысячу военнослужащих, которые поддерживают постоянную боевую готовность, Уоллес добавил: «Шотландская гвардия в 1853 году дала пинка царю* Николаю I в Крыму — и мы всегда можем это повторить». «Царь Николай I сделал ту же ошибку, что теперь Путин: у него не было ни друзей, ни союзников», — также отметил чиновник.

* Комментарий ИноТВ: Минобороны РФ назвало заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «мифологией» и посоветовало британским военным лучше учить историю, чтобы не жертвовать своими жизнями в угоду британским политикам.