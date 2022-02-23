DT: украинский кризис забил последний гвоздь в крышку гроба западного либерального миропорядка

Западная концепция, в соответствии с которой все страны в итоге удастся привести к либеральной демократии, провалилась. Сказались на ней разные кризисы, начиная с иракского, но последний весомый удар нанёс украинский. «Полная эйфории вера в силу глобализации закончилась кризисом веры», — пишет автор статьи в The Daily Telegraph.

«Либеральный порядок провалился», — пишет журналистка Шерелл Джейкобс в своей статье для The Daily Telegraph. Если раньше западные элиты выступали за свободу и были уверены в себе, то теперь они в разделённом, подорванном и бездумном состоянии. «Англо-американская идея свободы, которая вдохновляла Запад большую часть XX века, подходит к жалкому концу».

Частично прежняя сила Запада ещё видна в риторике некоторых представителей НАТО. Но всё равно Запад ясно дал понять, что помогать Украине не собирается. Так, Вашингтон заявил, что американских солдат отправлять туда не станет, а поставлять туда ракеты и боевые самолёты уже поздно.

Несмотря на все свои угрозы, Запад выглядит истощённым и разбитым. Его жители не хотят никакой конфронтации: ни простые американцы, ни европейские лидеры, которые опасаются за поставки газа. Так что Запад не может в должной мере наказать Путина или связанных с ним олигархов, не навлекая на себя последствия, которые ему бы очень не хотелось навлекать.

«Последствия не просто катастрофичны для Украины — они грозят потрясениями для всего мира», — пишет автор статьи. По её словам, Запад постепенно отказывается от лидирующей роли, которая заключается в том, чтобы интегрировать Советский Союз и в итоге весь мир в либеральный миропорядок. Изначально эта идея обрушилась ещё во время войны в Ираке, а Украина это лишь подтверждает.

Но катастрофа ещё глубже, отмечает журналистка. «Полная эйфории вера в силу глобализации также закончилась кризисом веры». Годами Запад ценил формирование цепочек оперативных поставок товаров, а во время пандемии они показали свою слабость. Кроме того, Европа считала, что может получать природные ресурсы от развивающихся стран вроде России, но в итоге лишь усилила свою зависимость.

Что, возможно, ещё хуже — Запад утратил уверенность в собственных идеях, даже в том, что большая экономическая свобода приведёт к большим политическим свободам. Но в России, по словам журналистки, произошло ровно противоположное: мафиозный капитализм процветал, в том числе благодаря связям с Западом. «Кремль смеётся над претензиями ЕС на геополитическую роль, когда Россия играет своими военными мускулами», — пишет автор статьи.

Запад хотел включить Россию в глобальную либеральную экономику, но получилось, что, наоборот, Россия стала внедрять западные страны в свою клептократическую систему. Журналистка, в частности, напоминает про российские инвестиции в западные компании. Так, по её словам, грязные российские деньги подорвали Великобританию. Например, пока там процветали «паразитирующие» виды компаний, которые занимались пиаром или защищали обвиняемых по коррупционным делам, британский средний класс был лишён доступного жилья. Она предполагает, что даже британское правительство, возможно, тоже было куплено за российские деньги.

Враги Запада смотрят сейчас на Украину, предупреждает автор статьи, так что это может дать толчок и дальнейшей конфронтации с Китаем. Но в случае с Китаем позиции Запада ещё слабее, он от него ещё больше зависит, а администрация Си ещё агрессивнее относится к западным элитам и институтам. Так, журналистка отмечает, что Китай смело запустил своих агентов к западным политикам и крадёт интеллектуальную собственность из лучших западных университетов. Китай сильнее России и благодаря своей экономике, и благодаря способности контролировать граждан в экстренной ситуации. Он способен разрушать западные ценности изнутри.

«Можно надеяться лишь на то, что украинское фиаско разбудит западные элиты», — пишет автор статьи. Сейчас же Европа занимается переходом на энергетику с нулевыми выбросами, что журналистка называет катастрофой; по её словам, лучше бы инвестировать в технологии добычи сланцевого газа и в атомную энергетику.



«Одно мы точно знаем: Украина — это не просто изолированная история российской агрессии или западного бессилия. Это лишь первое землетрясение вследствие начала движения мировых тектонических плит», — делает вывод The Daily Telegraph.