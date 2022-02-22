Минобороны Польши: требуем серьёзных, а не символических санкций в отношении России

Только серьёзные санкции в состоянии остановить процесс возрождения российской империи, проводимый президентом Владимиром Путиным, уверен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В эфире TVN24 он подчеркнул, что, войдя на территорию так называемых самопровозглашённых республик, Россия де-факто нарушила не только границы Украины, но и принципы международного права.
МАРИУШ БЛАЩАК, министр национальной обороны Польши:Да, мы на самом деле можем это подтвердить, впрочем, как это открыто прозвучало в заявлении президента России, российские силы вошли на территорию так называемых самопровозглашённых республик, то есть де-факто нарушили границы Укрианы, нарушили международное право.
Нельзя давать своё согласие на такого рода действия. Имела место реакция со стороны польских властей. Реакция сводится к выражению нашего сопротивления. Премьер Матеуш Моравецкий призвал созвать заседание Европейского совета. Президент Анджей Дуда говорил с президентом Зеленским. Мы ожидаем санкций, серьёзных санкций, а не символических. Только серьёзные санкции в состоянии остановить возрождение Владимиром Путиным российской империи.
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