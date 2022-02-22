TVN24 Оригинал

Минобороны Польши: требуем серьёзных, а не символических санкций в отношении России

Материал представлен в переводе ИноТВ
Только серьёзные санкции в состоянии остановить процесс возрождения российской империи, проводимый президентом Владимиром Путиным, уверен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В эфире TVN24 он подчеркнул, что, войдя на территорию так называемых самопровозглашённых республик, Россия де-факто нарушила не только границы Украины, но и принципы международного права.

МАРИУШ БЛАЩАК, министр национальной обороны Польши: Да, мы на самом деле можем это подтвердить, впрочем, как это открыто прозвучало в заявлении президента России, российские силы вошли на территорию так называемых самопровозглашённых республик, то есть де-факто нарушили границы Укрианы, нарушили международное право. 

Нельзя давать своё согласие на такого рода действия. Имела место реакция со стороны польских властей. Реакция сводится к выражению нашего сопротивления. Премьер Матеуш Моравецкий призвал созвать заседание Европейского совета. Президент Анджей Дуда говорил с президентом Зеленским. Мы ожидаем санкций, серьёзных санкций, а не символических. Только серьёзные санкции в состоянии остановить возрождение Владимиром Путиным российской империи. 
 
Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TVN24 Польша Европа
теги
Владимир Путин Польша Россия санкции Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров