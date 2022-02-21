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Туск: действия России вышли за рамки территориального спора, поэтому поддержка Украины — моральный долг Запада

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«Все мы обязаны безоговорочно поддерживать Украину. В противном случае мы не демократы, не христиане и не европейцы», — написал в Twitter глава партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Ранее бывший премьер-министр Польши объяснил, что провокационные действия России выходят за рамки территориального спора с соседями — они также направлены на уничтожение и деморализацию Запада, ЕС и НАТО, пишет Na temat.
Туск: действия России вышли за рамки территориального спора, поэтому поддержка Украины — моральный долг Запада
АР

Лидер оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» Дональд Туск не оставил без внимания обострение напряжённости на украинском направлении. Он выступил с важным посланием и призвал оказать поддержку Украине, сообщает портал Na temat.

«Все мы обязаны безоговорочно поддерживать Украину. В противном случае мы не демократы, не христиане и не европейцы», — написал он в Twitter. 

Ранее лидер «Гражданской платформы» выступил с критическим заявлением в адрес России. Он затронул тему отношений Москвы с Киевом, но также прокомментировал в более широком плане проблемы с властями в Кремле. «Провокационные действия России — это не только территориальный спор с соседями. Они нацелены на уничтожение и деморализацию Запада, ЕС и НАТО. Нашим друзьям на Украине и в Белоруссии сейчас как никогда нужна наша солидарность и поддержка», — объяснил политик. По его словам, тесное трансатлантическое сотрудничество и полномасштабное сотрудничество европейских демократов перед лицом угрозы крайне необходимо. «Мы должны поддерживать Украину не только потому, что это наш моральный долг, но и потому, что это находится в собственных интересах Европы», — оценил он. 
 
Na temat обращает внимание на то, что, к сожалению, никаких признаков того, что Россия предпримет какие-либо шаги для снижения уровня напряжённости в отношениях с Украиной, нет. Концентрация войск на границе с Украиной лишь растёт.
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Na temat Польша Европа
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