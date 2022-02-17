Radio ZET: в Польше задумались о строительстве «современного забора» на границе с Россией
«Мы объявляем — и это входит в деятельность Пограничной службы — об укреплении наших мер безопасности на границе с Калининградской областью», — заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. В беседе с радиостанцией Radio ZET он подтвердил намерение построить электронный забор на польско-российской границе. «Мы хотим ещё сильнее укрепить наши границы современным способом», — добавил он.
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