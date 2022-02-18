Kresy: «современные, но беззубые» — Польша покупает 250 американских танков Abrams

Госдепартамент одобрил продажу Польше 250 танков Abrams в самой современной версии, однако эта новость не вызвала восторга среди многих военных экспертов. Они обращают внимание на то, что эти наилучшие танки в Европе будут оснащаться наихудшими противотанковыми боеприпасами, имеющимися на данный момент. Более того, они указывает на их космически дорогую эксплуатацию и слишком тяжёлый вес для условий восточного фланга НАТО, пишет портал Kresy.

В пятницу утром министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США дал своё согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3, пишет Kresy.

«Очень важная новость для безопасности Польши. Государственный департамент одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3. Это чрезвычайно значимое укрепление нашего оборонного потенциала и один из самых важных контрактов на поставки вооружений в истории Польши», — написал он в Twitter.

Эта тема вызвала горячее обсуждение в соцсетях, в ходе которых пресс-секретарь Агентства вооружения полковник Кшиштоф Платека признал, что для новых танков Польша закупит боеприпасы KE-W A1, подчеркнув, что это решение «начального уровня». Для многих экспертов эта новость стала неприятным сюрпризом, потому что они ожидали куда более новую модель.

Эксперт Ярослав Вольский написал в Facebook: «В 2022 году Минобороны закупает боеприпасы 1996 года. Браво, Минобороны. Поздравляем. Мы покупаем самые современные танки в Европе, но беззубые — у которых нет эффективных противотанковых броневых подкалиберных боеприпасов». Ссылаясь на свои предыдущие публикации, он отметил: «Мы покупаем хлам». По его мнению, это лучшие танки в Европе с наихудшими противотанковыми боеприпасами, имеющимися на данный момент. Он подчеркнул, что сегодня даже Египет для своих танков Abrams закупает новейшие американские боеприпасы KE-W A3 и A4, которые допущены к экспорту.

В свою очередь польский профессор Анджей Запаловский обращает внимание на то, что если

Польша хочет иметь танк Abrams в качестве своего главного боевого танка, то ей следует понимать: 250 единиц не решат проблему, ведь польские бронетанковые силы должны иметь от 800 до 1000 танков. «Так что если мы их купим в рассрочку на много лет, то когда мы купим следующую партию танков, в которых мы так остро нуждаемся? Пока мы будем в состоянии оснастить только одну дивизию», — рассуждает эксперт. Он также не исключает, что закупка танков автоматически приведёт к окончательной смерти польской бронетанковой промышленности.

«Танки Abrams — самые дорогие из всех танков в мире, что касается эксплуатации. В плане эксплуатации не существует более дорогих танков. Польша и поляки должны подготовиться к тому, что расходы на эксплуатацию и обслуживание этих танков будут космическими», — предупреждает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Более того, появилась информация о том, что танки Abrams M1A2 SEPv3 слишком тяжёлые по весу для действий на восточном фланге НАТО.