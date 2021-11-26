Times: британская армия возвращается в Германию «на случай войны с Россией»

В рамках самой масштабной за последние два десятилетия трансформации британской армии Лондон перебрасывает в Германию часть своих войск, сообщает Times. Там будет создана новая военная база, укомплектованная модернизированными танками, бронетранспортёрами и беспилотниками. Технику можно будет задействовать в операциях по всей Европе, включая Эстонию и Польшу. Это должно повысить мобильность британских войск «на случай войны с Россией».

Великобритания собирается перебросить в Германию сотни единиц военной техники «на случай войны с Россией», сообщает Times. В рамках самой масштабной за последние два десятилетия трансформации армии Лондон создаст там одну из трёх своих новых военных баз. Другие две будут находиться в Кении и Омане.

Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, командующий сухопутными войсками, сказал, что эти объекты позволят армии «быстрее перемещаться» и «быть готовыми к развёртыванию в случае необходимости». «Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», — подчеркнул он. К тому же такой подход облегчает транспортировку остального контингента через Ла-Манш.

В новые бригады войдут сотни единиц военной техники, включая модернизированные версии танков Challenger 3, бронированные транспортёры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, а также артиллерийские орудия, транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники. Технику можно будет задействовать в проведении операций по всей Европе, включая Эстонию и Польшу, пишет Times.

При этом войска Великобритании ожидают сокращения, продолжает издание. Английский министр обороны Бен Уоллес заявил, что его страна не может быть «рабом сентиментальных чувств», и подтвердил, что в рамках реорганизации армии её численность будет сокращена с 82 тыс. до 73 тыс. военнослужащих. «Я думаю, что то, что мы предлагаем сегодня, — это армия, у которой будет гораздо больше шансов на успех в войнах завтрашнего дня, а не вчерашнего», — подчеркнул генерал Вуддисс.