Insider: британцы рискуют лишиться любимых блюд из осьминогов и крабов

Такие морские обитатели, как крабы, омары, креветки, а также головоногие моллюски: осьминоги, кальмары и каракатицы — будут признаны в Великобритании существами, которые способны чувствовать боль и страдания, и попадут под охрану нового закона о защите животных. В исправленном законе также будут оговорены «гуманные» методы для их забоя. В некоторых других странах мира, включая Швейцарию и Новую Зеландию, ранее уже была запрещена варка ракообразных живьём, напоминает Insider.

Осьминогов, крабов, омаров и других морских обитателей в Великобритании намерены законодательно признать существами, способными ощущать боль и страдания, и защитить их права на законодательном уровне. Правительство планирует внести поправки в закон о защите животных, чтобы включить туда осьминогов, крабов, омаров и некоторые другие виды, а также ограничить допустимые методы их забоя для приготовления в пищу, сообщает Insider.



Такая законодательная инициатива выдвигается по итогам обзора, составленного на базе более 300 научных исследований. В нём убедительно подтверждается, что некоторые беспозвоночные действительно могут испытывать «чувство боли, удовольствия, голода, жажды, тепла, радости, комфорта и возбуждения», говорится в статье.



Как поясняется в заявлении британского правительства, существующий закон уже признаёт такую способность за всеми позвоночными животными и гарантирует им защиту от жестокого обращения. Однако специальный обзор, посвящённый изучению морских обитателей, также показал, что декаподы (или десятиногие ракообразные, как называется обширный отряд класса высших раков) и головоногие моллюски, в отличие от некоторых других беспозвоночных, имеют сложную центральную нервную систему, что является одним из ключевых признаков их возможности испытывать различные чувства.



Поэтому, по решению правительства, декаподы и головоногие моллюски также будут внесены под действие закона о защите животных. К декаподам относятся такие морские и пресноводные обитатели, как крабы, омары, креветки и раки, а в число головоногих моллюсков (цефалоподов) входят осьминоги, кальмары и каракатицы, поясняется в статье.



Такое решение было принято по результатам независимой проверки, проведённой Лондонской школой экономики и политических наук (LSE) по заказу британского правительства. В опубликованном в этом месяце обзоре сообщается, что в ходе проверки и анализа многочисленных научных исследований на эту тему были обнаружены «веские доказательства» того, что указанные выше живые существа действительно обладают способностью испытывать подобные чувства, пишет Insider.

«Я рад видеть, что правительство выполняет главную рекомендацию отчёта моей команды», — заявил в этой связи профессор Лондонской школы экономики Джонатан Берч, работавший над этим проектом. По его словам, он с коллегами проанализировал для составления обзора более 300 различных научных исследований. «Осьминоги и другие головоногие моллюски в течение многих лет были под охраной в научной среде, однако до сих пор не получали никакой защиты за пределами науки», — пояснил Берч.



В число подготовленных его командой рекомендаций по защите морских животных также входят такие инициативы, как запрет на лишение краба клешней, запрет на продажу живых крабов и омаров «неподготовленным и неопытным» лицам, осуществляющим их обработку, а также запрет на такие методы обработки и приготовления, как расчленение живьём и варка в кипятке без предварительного удара током, если существуют другие более гуманные альтернативы.



В то же время в отчёте отмечается, что на данный момент не было найдено никаких доказательств того, что метод забоя таких живых существ, как осьминоги, мог бы считаться «одновременно гуманным и коммерчески жизнеспособным в больших масштабах». Поэтому рекомендуется провести дополнительные исследования, чтобы определить более гуманные методы, сообщается в статье.



В некоторых странах мира, включая Швейцарию и Новую Зеландию, ранее уже был введён запрет на варку ракообразных живьём из гуманных соображений, напоминает автор. Однако правительство Великобритании заявило в этой связи, что в ближайшей перспективе разработка новых норм не повлияет на действующее законодательное регулирование в сфере рыболовства или ресторанной индустрии — эти поправки подготавливаются, чтобы гарантировать, что благополучие и защита прав животных будет должным образом учитываться при принятии решений в будущем, поясняется в статье.