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Polskie Radio: польский генерал поставил под сомнение целесообразность закупки Варшавой новейших американских танков

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Если всё пойдёт по плану, то в 2022 году Польша получит четыре батальона новейших американских танков M1A2 Abrams в версии SEPv3, однако пока не совсем понятно, какое применение она им найдёт, говорит польский генерал Роман Полько. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что, отвечая на угрозу на восточном фланге НАТО со стороны Белоруссии или России, он на месте польских властей делал бы ставку на новые вертолёты.
Polskie Radio: польский генерал поставил под сомнение целесообразность закупки Варшавой новейших американских танков
Reuters

Власти Польши купят 250 американских танков M1A2 Abrams в версии SEPv3. Это последняя версия американской машины, эксплуатация которой началась только в 2020 году, на ней в настоящий момент базируется армия США, пишет Polskie Radio.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что если всё хорошо пойдёт, то в следующем году польская армия получит новейшую версию танков Abrams. 
 
«Конечно, хорошо иметь новые танки, но вопрос состоит в том, как мы справимся с третьей платформой? В нашем распоряжении уже есть танки польского производства Leopard, теперь будут Abrams. Возможно, в качестве переходного этапа это и имеет смысл, но даже богатые страны не могут позволить себе иметь так много танковых платформ», — сказал радиостанции польский генерал Роман Полько. 
 
В беседе военный обратил внимание на то, что жизненно важно определиться с целевой танковой платформой для польской армии. Он также пояснил, что с точки зрения национальной обороны закупка боевых вертолётов для сражений с танками куда важнее. «Мы, прежде всего, принимаем во внимание оборону на восточном фланге НАТО, где нам угрожает Белоруссия или Россия… поэтому именно в этом направлении я бы стал наращивать наши оборонные возможности», — добавил он. 
 
Полько также сомневается, что логистические вопросы, связанные с производством этого танка и его обслуживанием, сможет решить польская вооружённая промышленность, однако он надеется на то, что будет предложен какой-то выход, потому что в противном случае Польша выступит лишь в роли покупателя, а польская военная промышленность, настолько значимая с точки зрения возможностей государства, останется в стороне. 
 
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источник
Polskie Radio Польша Европа
теги
армия НАТО Польша США танк Ярослав Качиньский
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