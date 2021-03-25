Польский генерал: Германии давно пора осознать — военная и энергетическая безопасность неразрывно связаны
Во время саммита НАТО глава дипломатии США заявил, что газопровод «Северный поток — 2» вредоносен для Европы и США и что он противоречит целям энергетической безопасности ЕС. Польский генерал Роман Полько согласен с тем, что энергетическая безопасность неразрывно связана с вопросами военной безопасности. В беседе с wPolityce он объясняет, что сегодня безопасность рассматривается системно.
«Сложно говорить о военной безопасности, если, например, не принимается во внимание энергетическая безопасность. Это сообщающиеся сосуды. Я думаю, что на самом деле первым к этому выводу пришёл покойный президент Лех Качиньский. Именно он поднял вопрос энергетической безопасности на саммите НАТО, когда Россия пыталась шантажировать Европу нефтью и газом. Это был саммит в Праге — тогда это активно обсуждали», — рассказывает военный.
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