Посольство США в Польше: «Северный поток — 2» — плохой бизнес, ведь мы в любой момент введём санкции
Против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступают Польша, Украина, балтийские страны, а также США. Критики «Северного потока — 2» обращают внимание на то, что проект лишь увеличит зависимость Европы от российского газа и расширит влияние Кремля на европейскую политику. Проект в свою очередь поддерживают Германия, Австрия и ряд других стран ЕC, пишет Tysol.
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