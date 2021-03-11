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ZDF: мы против этого проекта — Блинкен подтвердил курс администрации США в отношении «Северного потока — 2»

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США выступают против «Северного потока — 2» и будут и дальше придерживаться такой позиции, пишет ZDF, ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Издание отмечает, что пока администрация Байдена не ввела новых штрафных мер против газопровода.
ZDF: мы против этого проекта — Блинкен подтвердил курс администрации США в отношении «Северного потока — 2»
Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен укрепил сопротивление «Северному потоку — 2» со стороны администрации Джо Байдена, пишет ZDF. Сам Блинкен отметил, что газопровод пока готов на 95%.

«Мы выступаем против этого проекта и будем придерживаться такой позиции и дальше», — приводит ZDF слова политика, сказанные им на заседании комитета по внешним делам палаты представителей США. Блинкен заявил, что газопровод нарушает принципы энергетической безопасности.
 
Между тем в Госдепе США проверяют, расширять ли список компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2» и подверженных санкциям. Член палаты представителей от партии республиканцев Майкл Маккаул призвал администрацию Байдена предотвратить завершение строительства газопровода и ввести дополнительные штрафные меры против участвующих в проекте компаний. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что жёсткая риторика правительства не сопровождается жёсткими мерами. ZDF напоминает, что на данный момент США ввели санкции только против компании KVT-RUS, обслуживающей судно-трубоукладчик «Фортуна». Эти меры были приняты ещё при предыдущей администрации Дональда Трампа.
 
Как пишет ZDF, США выступают против «Северного потока — 2» поскольку опасаются, что газопровод создаст излишнюю энергетическую зависимость Европы от России. Критики утверждают, что истинной целью Вашингтона является увеличение импорта своего СПГ в Европу.
 
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ZDF Германия Европа
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