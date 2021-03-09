N-TV: республиканцы заподозрили Байдена в подготовке тайной сделки по «Северному потоку — 2»

Группа конгрессменов-республиканцев составила открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором предостерегла администрацию Джо Байдена от тайной сделки по «Северному потоку — 2» с ФРГ, пишет N-TV. Республиканцы подчеркнули необходимость расширить санкции против компаний, участвующих в проекте.
Группа республиканцев из конгресса США предостерегла администрацию Джо Байдена от «тайной сделки» с ФРГ по «Северному потоку — 2», пишет N-TV. В открытом письме госсекретарю США Энтони Блинкену республиканцы отметили, что за жёсткими высказываниями Вашингтона в адрес газопровода не последовало столь же жёстких мер в отношении проекта.
«Мы опасаемся, что такое несоответствие можно объяснить только желанием оставить возможность для секретной сделки с Германией. Любая договорённость, не препятствующая строительству «Северного потока — 2», станет шагом в неверном направлении», — приводит издание отрывок из открытого письма.
Как пишет N-TV, республиканцы потребовали от Блинкена расширить санкционный список предприятий, вовлечённых в работу над проектом. До сей поры США ввели санкции только против компании KVT-RUS, владеющей судном-трубоукладчиком «Фортуна».
Республиканцы в открытую предполагают, что Байден может отказаться от санкций, в случае если Германия пойдёт на ряд соглашений: к примеру, обязуется инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуру, пишет N-TV. В своём открытом письме республиканцы отмечают, что такие соглашения не только противоречат интересам безопасности США и Европы, но и станут оскорблением конгресса.
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