Dagens Nyheter: «Северный поток — 2» — крупнейшая дилемма Меркель

Хотя «Северный поток — 2» и близится к завершению, немецкому правительству становится всё тяжелее защищать его под градом критики как со стороны США и «зелёных», так и некоторых членов ЕС, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, хотя Берлин пока не собирается идти на попятную, канцлеру Ангеле Меркель необходимо найти новые способы отстоять газопровод, в число которых могут входит в том числе и уступки американцам.

Внезапно работа закипела вновь: 170-метровый российский корабль встал почти в 20 километрах от побережья Борнхольма, и его команда начала спускать трубы в море. Направление — юго-западное; пункт назначения — Германия, пишет Dagens Nyheter

Спускаемые трубы становятся элементами «Северного потока — 2» — газопровода, пролегающего из России через финские, шведские и датские воды в Германию. Работа над проектом была приостановлена в 2019 году, когда США ввели санкции против швейцарской компании, занимающейся прокладкой труб. На момент возобновления проекта в начале февраля этого года из 1230 км «Газпрому» осталось достроить только 74 км трубопровода. Однако судьба этого спорного проекта ещё далеко не предопределена, и по мере приближения «Северного потока — 2» к немецкому побережью, канцлеру Германии Ангеле Меркель будет становиться всё труднее его защищать.

Между тем, новый президент США считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы». Хотя Джо Байден по многим вопросам расходится со своим предшественником Дональдом Трампом, обоих политиков роднит критическое отношение к российскому газопроводу. С точки зрения США, «Северный поток — 2» ведёт как к росту зависимости ЕС от России, так и сокращению потребности Европы в американских энергоносителях. «Следовательно, это для американцев плохая сделка», — констатирует газета.

Тем не менее, жёстко этот проект критикуют и некоторые члены ЕС, включая Польшу, которая считает, что цель «Северного потока — 2» — это саботаж европейской энергобезопасности. Кроме того, в январе Европарламент потребовал остановить работы по прокладке после того, как Россия задержала протестующих, выступающих в поддержку Алексея Навального.

Кроме того, против газопровода выступают несколько климатических организаций, хотя ими и движут другие соображения. По их мысли, если Германия хочет достичь своих целей в сфере защиты климата, ей следует резко сократить уровень потребления ископаемого топлива в ближайшие годы.

«Так зачем же берлинское правительство продолжать защищать газопровод»? — задаётся вопросом Dagens Nyheter.

Первое и самое простое объяснение — это деньги. На долю российского «Газпрома» приходится первая половина стоимости проекта, в то время вторая половина — на долю немецких, австрийских, нидерландских и французских компаний. Общая стоимость Северного потока — 2», который уже близится к завершению, оценивается в €9,5 млрд.

Второе же объяснение недавно прозвучало из уст президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера: «Торговля энергоносителями — это один из последних мостов между Европой и Россией».

«22 июня исполнилось 80 лет с тех пор, как Германия напала на Советский Союз. Эта война унесла более 20 миллионов жизней. Хотя это обстоятельство не оправдывает никаких ошибок, которые ныне допускает российское правительство, мы не должны забывать смотреть на ситуацию в более широкой перспективе», — добавил он.

По мнению аналитика Сары Пагунг, подобное заявление хорошо раскрывает суть особых немецко-российских отношений, основополагающими факторами которых стало чувство вины после Второй мировой войны и зависимость ГДР от СССР.

«По причинам исторического характера часть населения Германии имеет близкие отношения с Россией и более негативно настроена к США. В 90-е годы немецкие компании одними из первых обосновались в России. Стратегия Германии состояла в том, чтобы попытаться повлиять на Россию посредством тесного сотрудничества», — считает она.

Газопровод «Северный поток» (сдан в 2011 году) и «Северный поток — 2» (в процессе строительства) — это как раз следствия этой стратегии. Однако даже у особых отношений есть свой предел прочности. В частности, на протяжении последних десяти лет Германия несколько раз ужесточала свой тон по отношению к России. Произошло это после того, как Москва пересекла черту дозволенного — с чем в Берлине уже не смогли смириться.

В 2015 году Германия ввела против России санкции после того, как компьютеры бундестага подверглись кибератаке, а программы-шпионы обнаружили на большом количестве рабочих машин, включая личный компьютер Ангелы Меркель. В кибератаке канцлер обвинила российскую службу безопасности.

По мнению Сары Пагунг, становится всё более очевидно, что попытки немецкого правительства наладить сотрудничество с Россией не привели к тем результатам, на которые надеялась Германия. Говоря о состоянии отношений между Москвой и Берлином, аналитик выразилась весьма лаконично: «Всё плохо».

Какое же будущее ждёт «Северный поток — 2»?

Один из вариантов, оставшихся у правительства Ангелы Меркель, — это попытаться умиротворить американцев. Причём Берлин, судя по всему, уже начал этим заниматься: недавно в СМИ просочились документы, говорящие о том, что министр финансов Германии попытался заключить соглашение об импорте американского СПГ. В обмен министр финансов просил о том, чтобы США позволили достроить и пользоваться газопроводом «без каких-либо помех».

Суть ещё одного предложения состояла в том, чтобы создать механизм, позволяющий останавливать импорт энергоносителей по «Северному потоку — 2» в том случае, если Россию поймают на нарушении прав человека. Немецкие же организации по защите климата надеются на третий вариант — остановку проекта по экологическим мотивам.

Пока что правительство в Берлине на попятную не идёт. Однако излюбленный аргумент канцлера о том, что «Северной поток — 2» — это «чисто деловой» проект звучал слабо с самого начала. И по мере приближения трубопровода к немецким водам Ангеле Меркель придётся искать новые пути его защиты, подытоживает Dagens Nyheter.