Польские эксперты: взрыв на испытаниях в Архангельской области не представляет никакой угрозы для Европы

Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области никоим образом не отразится на Европе, тем более на Польше, уверен профессор Анджей Струпчевский из Национального центра ядерных исследований Польши. Такое же мнение разделяет его коллега Адам Раевский, который считает, что большее беспокойство должно вызывать, если такие испытания будут заканчиваться успешно, пишет Energetyka24.