Лех Валенса: надо просто взять и спросить Россию, почему её газ дороже американского

Тот факт, что Польша находится между Россией и Германией, до сих пор был не особо благоприятным для поляков, но сейчас наступили другие времена, уверен экс-президент Польши Лех Валенса. В интервью Energetyka24 он призывает польские власти наконец привлечь Россию к столу переговоров, забыть прошлое и создать взаимовыгодное будущее, а затем наслаждаться «географическим положением, дарованным Польше Богом».

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что его страна должна продолжать покупать газ у России, а не у США. Он аргументирует это тем, что расстояние от Варшавы до Москвы намного короче, чем до Нью-Йорка. Более того, он предлагает напрямую спросить Россию, почему российский газ дороже американского, и разрешить этот вопрос раз и навсегда. Завышенные цены российского газа для Польши он объясняет принципами, основанными на злобе, соперничестве, родом из предыдущей эпохи. «А сейчас мы имеем новую эпоху, с новыми мировыми правилами, это необходимо принять во внимание и использовать», — отмечает политик.

«В связи с этим мы должны выстроить наши отношения таким образом, чтобы это соседство приносило нам пользу, кстати, это возможно во многих областях. Поэтому стоит прекратить ссориться на тему прошлого и начать создавать взаимовыгодное будущее», — заявил в интервью Energetyka24 экс-глава польского государства.

В беседе с порталом он отметил, что лично занимается этим вопросом. «Я вношу свой вклад в это, у меня много встреч, я даю интервью российским СМИ, я им много что объясняю. Более того, я говорю господину Путину, что он должен выходить с инициативой, что начинается новая эпоха как в Европе, так и в мире. Было бы хорошо, чтобы Россия участвовала в этом процессе», — уверен бывший президент. Ведь из-за разногласий и трений в итоге Польша теряет и время, и благоприятный случай.

Экс-глава Польши убеждён, что хоть в России никогда и не было демократии, она всё равно изменилась, хоть по меркам Запада это всё равно недостаточные перемены. «Мы должны понять Россию, и то, что к ней приходит это сложнее, не так быстро, что ей необходимо больше времени и сотрудничества, которое помогло бы ей стать похожей на остальной мир», — объяснил бывший лидер страны.

В интервью Валенса призывает к созданию площадки для дискуссий с Россией и поиску методов привлечения России к столу переговоров с Польшей.

На доводы журналиста о том, что Польше всё-таки стоит делать ставку на отношения с США, Валенса ответил риторическим вопросом: «Вот несите 50 килограммов золота в Вашингтон, а я понесу 50 килограммов золота в Москву. Интересно, кто из нас больше устанет?» «Бог дал нам такое географическое положение, и до сих пор оно не было особо благоприятным для нас, между Россией и Германией. Но сейчас наступили другие времена. Давайте сделаем выводы и будем наслаждаться жизнью, пользуясь нашим географическим положением, дарованным нам Богом», — добавляет он.

Валенса согласен с тем, что Россия продолжает использовать сырьё в качестве политического оружия, однако он объясняет это пережитками прошлого. До конца 20 века мир развивался именно по принципу, что сильнейший забирает всё — путём обмана, войн, революций. Эти модели поведения можно понять. «Но сейчас мы стали покупателями, мы больше тратим на высокотехнологичные продукты, чем на простые товары. Поэтому нельзя ликвидировать покупателя, потому что он покупает высокотехнологичные продукты. Когда-то мы стреляли, потому что так было выгодно, но сейчас это невыгодно. Сейчас нужно строить, а не разрушать», — резюмирует в интервью Energetyka24 экс-глава польского государства Лех Валенса.