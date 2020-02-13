«Не очень богатую, но и не очень бедную» — в 90-е Валенса «заказал» Клинтону Россию, которую можно не бояться

В 1993 году Лех Валенса предложил Биллу Клинтону способ нейтрализовать российскую угрозу, которой в Польше очень боялись. По мнению польского президента, необходимо было сделать Россию не слишком богатой, но и не слишком бедной страной. Детали этого разговора стали известны из рассекреченных архивов Международного центра имени Вудро Вильсона, сообщает Gazeta.

27 лет назад тогдашний президент Польши Лех Валенса предостерегал американских политиков, в том числе президента США Билла Клинтона, по поводу угрозы, которую представляет собой Россия. Он предупреждал, что Россия снова может начать проводить агрессивную политику в отношении своих соседей. И этот разговор президентов был только что рассекречен, сообщает Gazeta.

Документы, представляющие стенограмму разговора между Биллом Клинтоном, Лехом Валенсой и другими польскими и американскими политиками, были рассекречены архивами исследовательского Международного центра имени Вудро Вильсона.

1993 году президент Польши был в Вашингтоне с визитом в связи с открытием Музея холокоста. Переговоры между президентами касались прежде всего отношений между Польшей и США. Лех Валенса подчеркнул, что он был лидером движения «Солидарность» в Польше, но он никогда не был уверен, достигнет ли оно конечной цели — свержения коммунизма.

«Сейчас мы имеем дело с посткоммунизмом и задачей построения структур, которые заменят коммунистическое общество. Ключевой составляющей частью этого процесса должна стать большая зависимость от регионального сотрудничества. Мы должны использовать вышеградские страны и развивать тесные отношения с Украиной и Белоруссией», — предупреждал Валенса.

Польский президент подчеркнул, что после десятилетий российского господства в Восточной и Центральной Европе все боятся этой страны, и предупреждал, что если Россия снова примется за агрессивную внешнюю политику, наибольшая опасность будет нависать над Польшей и Украиной. «Соединённые Штаты необходимы для предотвращения этой опасности. Президент Буш был прав, понимая необходимость сильной защиты. Польша не может оставаться беззащитной, у нас должна быть защита в виде американских мускулов. Польша хочет свободы и мира в Европе и дружбы с Россией», — уверял он.

«Цель должна состоять в том, чтобы создать Россию, которая не будет ни слишком богатой, ни слишком бедной. Очень богатая Россия и очень бедная Россия опасны... После десятилетий советского господства мы все боимся России. Следует помнить, что впервые в истории советская армия была выведена с территории мирным путём», — подчёркивал польский лидер.

Затем Лех Валенса обратился к Биллу Клинтону: «Если вы добьётесь того, чтобы Европа больше не столкнулась с угрозой России, вы получите Нобелевскую премию. Но при этом необходимы решительные действия».

«Страны Центральной Европы пытаются стать частью Западной Европы. Мы можем использовать идеи и концепции, необходимые для достижения этой цели, а затем помочь России. Проблема в том, что Западная Европа ещё не приняла нас. Победа над коммунизмом была величайшей победой в истории. Но мы не используем это», — резюмировал он.