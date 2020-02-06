Wirtualna Polska: поляки не верят Мaкрону и хотят, чтобы он просто-напросто от них отстал

«Примирительный» визит президента Франции в Варшаву после ряда недружественных жестов показал, что Макрон отныне вынужден считаться с пятой экономикой ЕС, пишет польский журналист Виктор Щветлик. Однако в Польше французскому лидеру не верят и не могут забыть прошлых высказываний, отмечает Щветлик на портале Wirtualna Polska.

«Примирительный» визит французского президента показывает, что Эммануэль Макрон понял: Франция с сегодняшней всё более сильной Польшей должна иметь хорошие отношения. Проблема состоит, однако, в том, что пока сложно до конца верить его словам», — пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Виктор Щветлик.

Сломанный бронированный Renault Espace, на котором французский президент должен был передвигаться по Варшаве, к сожалению, может быть символом польско-французских отношений, иронизирует автор.

Президент Франции хотел показать как польской власти, так и оппозиции, что он не враг Польше и что он друг не польским недругам, а французскому бизнесу, что он больше не будет портить отношения с пятой экономикой в ЕС. Однако проблемой выступают прошлые трения. Макрону сложно верить, особенно учитывая тот факт, что французские национальные интересы, согласно видению французского президента, не совпадают с польскими национальными интересами, объясняет он.

На самом деле Польша и Франция долгое время не были так далеки друг от друга, и это случилось в первую очередь благодаря нынешнему президенту Франции. Уже во время предвыборной кампании в 2017 году, сражаясь с националисткой Ле Пен, он обвинил Польшу в использовании инвестиционного демпинга. Макрон наносил всё новые удары по польской экономике и прибегнул к антипольским жестам в плане решений по климату. В конце прошлого года он также угрожал Польше тем, что поспособствует её исключению из механизма европейской финансовой солидарности, что сравнимо с экономическими санкциями. Кроме того, Макрон, который уже больше года не может обеспечить мир на улицах Парижа, умничает на тему «верховенства закона» в Польше, негодует журналист.





«Имеет место ещё один ключевой вопрос для нас. Если бы геополитическое видение президента Франции разделил весь западный мир, для Польши, это, вероятно, означало бы войну с Россией», — считает польский журналист Виктор Щветлик. На портале Wirtualna Polska он обращает внимание на то, что любое потепление на линии Париж — Москва заканчивается тем, что Россия занимает очередные, относительно отдалённые от Франции новые территории.

«Хорошо, что президент Франции прибыл с визитом. Хорошо, что его встречают польские политики. Президент и премьер говорят о прорыве. Однако ценным прорывом для Польши было бы уже то, что президент Франции навсегда отцепился от нас — перестал ударять по нашей экономике и безопасности. А также если бы он понял, что деловые решения принимаются ввиду анализа прибылей и убытков, а не только того, что «Париж хвалит Варшаву», как это было во время перезагрузки из-за покупки Польшей французских вертолётов Caracal», — резюмирует на портале Wirtualna Polska польский журналист Виктор Щветлик.