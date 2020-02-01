TOK FM: Россия вот-вот атакует польские выборы, а власти даже не подготовились
«Польше необходимо защитить себя от влияния Кремля на ход президентских выборов», — предупредило на этой неделе официальное печатное издание Агентства внутренней безопасности Польши. Эксперт по интернет-безопасности Анна Межинская очень рада появлению такой публикации. «Я полагаю, что это попытка обратить внимание властей на то, что такая опасность имеет место быть в Польше», — заявила она.
В беседе с TOK FM эксперт подчеркнула, что недавние нападки Владимира Путина на Польшу свидетельствуют о том, что Польша безусловно имеет большое политическое значение для Кремля. «Мы прекрасно знаем, что Россия пытается влиять на результаты выборов в такого типа странах. Следовательно, можно ожидать вмешательства, но на данный момент сложно сказать, как оно будет выглядеть. Кремль редко прибегает к тем же самым методам во время информационной войны», — объяснила Межинская.
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