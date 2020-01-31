Замглавы МИД Польши: военные репарации от России не имеют срока давности

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский полностью солидарен с главой партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским: Польша обладает правом на военные репарации от России. Их срок давности не истекает, заявил он в беседе с Radio Zet.

«Тему военных репараций от России нужно постоянно поднимать, потому что срок действия таких вопросов не истекает», — заявил в среду в беседе с Radio Zet замглавы МИД Польши Павел Яблонский. При этом дипломат отметил, что в настоящей политической ситуации любые попытки достижения соглашения с Россией сталкиваются с рядом препятствий.



На вопрос Radio Zet, обладает ли Польша правом на такие репарации, политик ответил: «Безусловно, да». Он подчеркнул, что если кто-то совершил военные преступления, повлёкшие гибель нескольких сотен тысяч, если не миллиона поляков, а затем оккупировал территорию Польши на протяжении нескольких десятилетий, то есть все основания говорить о репарациях. И не имеет значения, что Польша подчинялась в это время Советскому Союзу.



Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил в опубликованном в субботу интервью немецкому изданию Bild, что Варшава не смирится с тем, что до сих пор не получила военных репараций. Вместе с тем замглавы польского МИД заявил, что нельзя сравнивать Россию и Германию в этом вопросе. «В Берлине демократически избранное правительство, действует закон и мораль. Однако этого нельзя сказать о России», — отметил он.



Радиостанция напоминает, что бывший премьер-министр Польши заявил, что Россия также должна заплатить Варшаве. При этом он добавил, что вряд ли поляки увидят репарации при нынешнем поколении. «Одно можно сказать точно: срок наших требований не истекает», — настоял он. Качиньский утверждает, что президент России Владимир Путин пытается привлечь внимание людей к полякам, чтобы стереть участие своей страны в начале Второй мировой войны и её последствиях.