Na temat: Москва с негодованием отреагировала на статью польского премьера

За несколько дней до 75-й годовщины освобождения Освенцима и перед 5-м Всемирным форумом памяти жертв холокоста глава польского правительства написал статью на четыре страницы, в которой обвинил Россию в попытке преувеличить роль СССР в освобождении Польши. Ответ из Москвы последовал незамедлительно, пишет журналист Михал Гонщёр на портале Na temat.

Россия продолжает накалять градус перед 75-й годовщиной освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим, пишет на портале Na temat польский журналист Михал Гонщёр. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова незамедлительно отреагировала на статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого словами: «Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека».

Статья главы польского правительства была опубликована на сайте Politico за несколько дней до 75-й годовщины освобождения Освенцима и перед 5-м Всемирным форумом памяти жертв холокоста. Автор напоминает, что президент Польши Анджей Дуда не будет участвовать в этом мероприятии, в отличие от Владимира Путина, который приедет в Иерусалим.

Пресс-секретарь МИД России ответила Моравецкому на своей странице в Facebook. «Посвящая статью холокосту, премьер Польши делает её основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящён «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней». Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны», — написала она.

Далее пресс-секретарь заявила, что после освобождения Польши Советский Союз приступил к осуществлению масштабной программы по восстановлению экономики страны, разрушенной гитлеровцами. При этом советское правительство действовало бескорыстно, подчас жертвуя своими интересами, рассказывает автор.





«Другая страшная ложь Моравецкого заключается в утверждении, что Красная армия в принципе «не освобождала» Варшаву... Но и это не дно. За гранью добра и зла фраза: «И хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобождён на полгода раньше», — добавила она.

В следующей части поста Захарова бьёт ещё сильнее. Она называет статью Моравецкого «настоящим самоубийством». Она возмущена тем, что официальный представитель государства позволил себе поставить под сомнение вклад Советского Союза в спасение мира от нацизма, рассказывает польский журналист.

При этом он отмечает, что в ответном тексте Захаровой содержалось «немного реальных фактов со ссылкой на польских же руководителей». Пресс-секретарь МИД упомянула слова благодарности Иосифу Сталину, которые генерал Зигмунт Берлинг отправил осенью 1943 года. Она также говорит о благодарности в адрес СССР за окружение Польской армии заботой и за реализацию её мечты участвовать в борьбе против немецких угнетателей Польши, добавляет журналист.

Свою статью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начинает с тезиса о том, что, как и в годы после Второй мировой войны, когда «советская пропаганда навязывала повествование о Второй мировой войне... Россия снова пытается представить Советский Союз в роли спасителя, который освободил мир от нацизма».





«Советский Союз облегчил задачу преступного нацистского режима и совершил ряд собственных преступлений — как до, так и после освобождения Освенцима», — напоминает польский премьер-министр.

«Президент России Владимир Путин молча избегает темы военной агрессии Москвы не только против Польши, но и против прибалтийских стран: Литвы, Латвии и Эстонии — в июне 1940 года и решения спровоцировать советско-финляндскую войну, которая продолжалась с ноября 1939 года по март 1940 года», — указывает он.

«Когда мир празднует 75-ю годовщину освобождения Освенцима, Россия пытается переписать историю... Принимая во внимание тот факт, что Европейский союз родился из пепла Второй мировой войны, мы должны защититься от ложных повествований, которые сегодня пытаются нам продать», — подчёркивает польский премьер.

Михал Гонщёр также напоминает, что у польского президента Анджея Дуды было два варианта: поехать в Израиль и молчать на Всемирном форуме памяти жертв холокоста или не поехать, понимая при этом, как это будет воспринято в мире. Президент выбрал последнее. «Тот факт, что у него были только эти два варианта выбора, говорит о позиции польской дипломатии», — сказал порталу польский дипломат Гжегож Дземидович. Автор обращает также внимание на то, что за организацией Всемирного форума памяти жертв холокоста стоит Моше Кантор — российский олигарх и близкий соратник Путина.