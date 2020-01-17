Польский профессор: за Вторую мировую ответственны Россия и Германия, но никак не Польша

Ввиду активной исторической политики России Западная Европа должна наверстать свои пробелы в истории и раз и навсегда понять и признать, что пакт Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года стал самым важным соглашением двух имперских сил, которое позволило Гитлеру начать Вторую мировую войну 1 сентября 1939-го. Это необходимо сделать, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что причиной начала войны стала не слабость польской дипломатии, а агрессия Третьего рейха и Советского Союза, объясняет в беседе с Radio Maryja польский историк Ян Жарын.

В Европейском парламенте в Страсбурге состоялись дебаты на тему искажения европейской истории, прежде всего периода Второй мировой войны. По мнению польского историка Яна Жарына такие встречи необходимы, так как Европейский парламент — это форум, на котором элиты стран — членов Европейского союза могут узнать, насколько болезненной, в том числе и для Западной Европы, была правда о начале самой ужасной войны в истории человечества.

«...у нас нет иллюзий относительно того, что Россия будет и далее на постоянной основе проводить свою историческую политику, направленную ​​на сохранение сталинской версии новейшей истории, прежде всего периода Второй мировой войны. Нужно учитывать, что Путин будет обращаться к этой советско-сталинской трактовке событий», — сказал польский историк в беседе с Radio Maryja.

«Со своей стороны, мы должны сделать всё, чтобы Западная Европа поработала в плане своего незнания истории и чётко признала, что пакт Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года стал самым важным пактом двух имперских сил, позволившим Гитлеру начать войну 1 сентября 1939-го», — отметил Жарын.

Ответственность за развязывание этой войны возлагается на эти две имперские державы — Третий рейх и Советский Союз. В результате этой войны, по крайней мере, 55 млн человек погибли по всему миру, подчеркнул он.

Согласно словам профессора, польская дипломатия 1930-х годов, безусловно, принимала различные решения, которые оказались в конечном итоге вредными для польских интересов. При этом он прямо говорит: «ни у кого не должно быть сомнений в том, что причиной начала Второй мировой войны стала не слабость польской дипломатии и полковника Юзефа Бека, а агрессия Третьего рейха и Советского Союза».