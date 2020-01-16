TVP Info: годовщина «освобождения Варшавы» — новые нападки Кремля на Польшу

Россия решила превратить 75-ю годовщину освобождения разрушенной Варшавы в показное мероприятие, сообщает польский журналист Антони Рыбчинский. В статье для портала TVP Info он обращает внимание на то, что эта годовщина праздновалась только в период Польской народной республики, а теперь она стала оружием в исторической войне, которую под конец декабря лично президент России Владимир Путин объявил Польше.
«Подтверждаются опасения, что клевета Путина, звучащая с конца декабря, — это начало долгой и жестокой кампании. Россияне нашли новый предлог для нападок на Польшу и поляков — годовщину, которую торжественно праздновали только в период Польской народной республики. В центр исторической войны попала именно Варшава, но даже в этом случае россияне не устают обвинять поляков в антисемитизме», — пишет на портале TVP Info польский журналист Антони Рыбчинский.
Россия решила превратить 75-ю годовщину освобождения разрушенной в восстании Варшавы в показуху. Кремлёвские СМИ подчёркивают, что сами поляки не намерены праздновать события 17 января 1945 года.
Это вписывается в два важных аспекта российской исторической кампании, объясняет автор. Во-первых, игнорирование «освобождения Варшавы» должно стать очередным доказательством неблагодарности поляков в отношении Красной армии и поднимается тема сноса памятников советским солдатам. Во-вторых, эта неблагодарность, как намекают россияне, имеет свои причины — Польша и поляки не такие уж жертвы Германии, потому что согласно российской пропаганде правительство в Варшаве замышляло сделку с Гитлером, а в предвоенной Польше царил антисемитизм, продолжает он.
Намёк России на то, что президент Польши Анджей Дуда не поедет на торжества Всемирного форума памяти жертв холокоста в Израиле, потому что Польша не хочет признаться в антисемитизме и соучастии в холокосте, по мнению журналиста, является верхом вероломства. «Механизм прост: россияне лгут, а когда поляки с лёгкостью их разоблачают, россияне вообще никак не реагируют и продолжают лгать, показывая тем самым, что нет границы, которую они не могли бы перейти», — объясняет Рыбчинский.
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