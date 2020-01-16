TVP Info: годовщина «освобождения Варшавы» — новые нападки Кремля на Польшу

03:00 Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.

03:00 В Госдуме проходит встреча фракции «Единой России» с Мишустиным Началась встреча фракции «Единой России» с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным, передаёт РИА Новости.

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03:00 В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.

03:00 В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.

03:00 Мишустин встречается с Володиным в Госдуме Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

03:00 Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.

03:00 Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Врачи рассказали о характере ранений пострадавшей в суде Новокузнецка Раненная при стрельбе в суде в Новокузнецке женщина находится на операции. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кемеровского областного центра медицины катастроф.

03:00 Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Об этом РИА Новости рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов.

03:00 СМИ: Двое военнослужащих ранены при взрыве на юге Афганистана На юге Афганистана на мине подорвался армейский джип, двое военнослужащих получили ранения.

03:00 СК возбудил дело после стрельбы в суде Новокузнецка Уголовное дело возбуждено после гибели пристава и ранения женщины в результате стрельбы в суде в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кузбассу.

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03:00 В Гидрометцентре пообещали отсутствие крещенских морозов в этом году И. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на всей европейской территории России в этом году не будет крещенских морозов.

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03:00 В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале И. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в феврале, скорее всего, будет значительно ниже, чем в январе.

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