wPolityce.pl: Варшава отказалась участвовать в «хулиганских интригах» Кремля

Владимир Путин надеялся, что «хулиганские и шарлатанские интриги» вызовут зеркальную реакцию Польши. Но Варшава, пишет журналист Томаш Домалевский в комментарии для портала Wpolityce, вместо оскорблений направила в Кремль зеркальце, чтобы его хозяева «могли увидеть своё истинное лицо».

«В Кремле обычно подбирают слова, соответствующие обстоятельствам, их всегда определяет пропаганда. Так оно было и будет, пока Россия не откажется от своих имперских стремлений, и пусть никто не рассчитывает на какие-либо изменения. Это ложь, провокация, шантаж и, при необходимости, вооружённое вторжение. Это имело место 17 сентября 1939 года, когда советские полки вторглись в Польшу, утверждая, что они пришли освободить белорусов», — пишет в своём комментарии для портала Wpolityce польский журналист Томаш Домалевский.

Поэтому недавние оскорбления сановников высших уровней власти этой сумасшедшей империи в адрес Польши и поляков* явно должны чему-то служить. «Такие случаи не происходят просто так в стране, управляемой опытным кагэбэшником. Мы, вероятно, скоро узнаем, что на самом деле происходит и скажутся ли словесные шалости шантажистов и лжецов на ком-нибудь в Европе. Растущее значение Польши в ЕС требует реакции кагэбэшника — с кем вы общаетесь, с теми, кто вызвал войну?» — объясняет автор.

Многие немцы, как и их союзники со времён Второй мировой войны, конечно же, с удовольствием слушают этот бред. Но этого недостаточно, чтобы привести к ожидаемому в Кремле результату, подчёркивает журналист. «Путин и его команда, безусловно, надеялись, что их хулиганские и шарлатанские интриги вызовут реакцию Польши на том же уровне. Но они просчитались, потому что здесь другая культура, в том числе на верхних этажах. Вместо оскорблений, в Кремль было направлено зеркальце, чтобы его хозяева смогли снова увидеть своё истинное лицо, то, которое они хотели приписать нам», — резюмирует польский журналист Томаш Домалевский.

* 24 декабря 2019 года Владимир Путин, ссылаясь на архивный документ, рассказал, что Гитлер прямо заявлял министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии о своей идее «выслать евреев в Африку, в колонии». «На что посол Польши ему ответил, а потом записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». «Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — прокомментировал российский президент (прим. ИноТВ).