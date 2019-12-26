Onet: плевок в лицо — польский журналист прокомментировал слова Путина об «антисемитской свинье»

Не пригласив российского президента на сентябрьские торжества по случаю годовщины Второй мировой, Польша плюнула в лицо России, пишет польский журналист Витольд Юраш. И получила персональный ответ от Владимира Путина, назвавшего посла страны в Третьем рейхе «сволочью и антисемитской свиньёй».

В канун католического Рождества президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны России охарактеризовал польского посла в Берлине в 1930-х годах Юзефа Липского как «сволочь и антисемитскую свинью». В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует установить памятник Иосифу Сталину за подписание пакта Молотова — Риббентропа, поскольку именно благодаря этому соглашению Белоруссия существует в современных границах. «С нашей точки зрения, заявления двух президентов, безусловно, шокируют. Но каким бы парадоксальным это ни показалось, они прозвучали частично по причинам, которые нас должны радовать», — пишет на портале Onet польский журналист Витольд Юраш.

«Если бы адресатами заявлений обоих президентов были поляки, эти слова не прозвучали бы в канун Рождества, то есть в то время, когда политическая активность в Польше почти замирает, а поляки интересуются политикой намного меньше, чем обычно, поэтому вероятность проведения успешной провокации падает. Первой и основной причиной усиления пропаганды со стороны Владимира Путина является вовсе не желание спровоцировать нас, а необходимость отвлечь внимание россиян от дальнейших неудач и имиджевых поражений Кремля», — объясняет автор.

Вопреки ожиданиям, власти в Кремле не смогли заставить президента Украины пойти на уступки во время так называемого нормандского формата во Франции. Более того, всё указывает на то, что Александра Лукашенко, который не готов объединить свою страну с Россией, тоже невозможно заставить пойти на уступки. Владимир Путин также должен как-то размыть новость о четырёхлетней дисквалификации российских спортсменов за допинг. Ещё одна проблема — серия бедствий в вооружённых силах, за которыми последовал очередной пожар единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

«В этой ситуации пропагандистская канонада, нацеленная на Польшу, является хорошим решением», — подчёркивает журналист. «С нашей точки зрения, российские провокации потенциально опасны, но если их основные причины кроются в неудачах Кремля, это действительно хорошая новость. Россия проводит не столько конкурентную и даже не недружественную, а откровенно враждебную политику по отношению к нам, поэтому все неудачи российских властей играют в нашу пользу», — добавляет он.

Автор не согласен с мнениями, согласно которым неудачи России опасны для Польши, так как возможный провал Владимира Путина может привести к власти националистов. «В России уже правят националисты, а величайшим националистом выступает сам Владимир Владимирович. Что ещё хуже, так это то, что подавляющее большинство россиян заражено вирусом национализма. Ненависть и презрение к народам, окружающим Россию, которые всего несколько лет назад испытывали менее образованные социальные слои, теперь также распространена среди интеллектуальных элит», — убеждён Юраш.

Неверна, по мнению автора, и мысль о том, что слабая Россия может стать более агрессивной. «Россия была слабой в 1990-х годах и была такой же агрессивной, как и сегодня, за исключением того, что она могла позволить себе намного меньше. Разница лишь в том, что она была агрессивной и слабой в то время, а теперь она агрессивная и сильная, а потому и более опасная», — считает автор.

С польской точки зрения, слова президента Белоруссии возмутительны, но если посмотреть на реальность холодным и расчётливым взглядом, это правда, что существование независимой Белоруссии отвечает интересам Польши, и пусть это звучит ужасно, но на самом деле западные границы Беларуси являются прямым следствием пакта Молотова — Риббентропа, подчёркивает польский журналист. Однако гораздо важнее вышеприведённых соображений является причина, по которой Александр Лукашенко сказал такие слова. Президент Белорусии имеет привычку заявлять о своих братских чувствах к России, и чем больше он подчёркивает ностальгию по советскому прошлому, тем меньше он уступает Владимиру Путину. Александр Лукашенко хвалит Сталина по тем же причинам, что Владимир Путин плюёт на посла Липского, отмечает он.

Джентльмены не могут просто договориться, поэтому один — Владимир Путин — должен отвлекать свой народ, а другой — Александр Лукашенко, — хоть намного лучше справляется с отвлечением своего народа, не хочет идти на уступки Путину, но всегда может поддержать его пропагандой. И с польской точки зрения, это намного лучший сценарий, чем объединение двух стран, уверен журналист.

Слова российского лидера, однако, являются частью опасного и последовательного нарратива Кремля. В то время как Россия ограничилась попытками убедить всех в мире, что поляки являются русофобами, теперь этот рассказ был подкреплён историей о том, что вспышка Второй мировой войны в реальности произошла из-за «безответственного» поведения играющей далеко за пределами своих возможностей Варшавы, которая помешала соглашению западных держав с Советами.

«Конечно, это повествование не об истории, а о настоящем. Сегодня, с одной стороны, Россия, а с другой, например, Франция, хотели бы общаться, и только «безответственная» и «играющая за пределами своих возможностей» Варшава всё еще бросает брёвна в сторону возможного соглашения», — обращает внимание читателя автор.

У кремлёвской сказки есть ещё один очень опасный аспект. Адресатом слов Владимира Путина является еврейская община, и цель состоит в провокации очередного польско-еврейского скандала. Не случайно из всех возможных провокаций была выбрана та, где можно было обвинить довоенного польского дипломата как раз в антисемитизме, объясняет он.

В январе в Израиле состоится торжественная конференция в связи с годовщиной освобождения лагеря Освенцим, в которой примет участие Владимир Путин. Надо полагать, что существует большая вероятность того, что российский президент обвинит Польшу в соучастии в холокосте. «Следовательно, польская дипломатия должна принять это во внимание и, насколько это возможно, подготовиться к тому, что это, вероятно, произойдёт», — призывает автор.

Польско-еврейские отношения в связи с безрассудной поправкой к Закону об институте национальной памяти, с одной стороны, и скандальными заявлениями израильских политиков, с другой, оказались в самой сложной ситуации за долгие годы. И Владимир Путин наверняка захочет этим воспользоваться.

В своём комментарии Витольд Юраш обращает также внимание на один очень важный элемент: в общественной жизни в России действительно есть только одна святыня — это победа во Второй мировой войне. Между тем Польша, не пригласив российского президента на сентябрьские торжества, организованные по случаю годовщины начала войны, посягнула на эту святыню. Более того, проблема также состоит в том, что правящая партия в Польше практически полностью приравняла Третий рейх к Советскому Союзу из-за пакта Молотова — Риббентропа, а разница между двумя государствами была колоссальной.

«Во внешней политике всегда надо платить за искажения. Наш нарратив стал самоубийственным с точки зрения внешней политики на Западе, и для россиян это такой же плевок в лицо, как и для нас слова Владимира Путина. Когда политики плюют друг другу в лицо, это относительно безопасно. Опасно становится тогда, когда политики включают нации в свои соревнования по плевкам друг другу в лицо», — резюмирует на портале Onet польский журналист Витольд Юраш.