Экс-посол Польши при НАТО: из «стратегического раба» Америки Польша рискует превратиться в сателлита Москвы

Поляки, которые всегда жили в тени России, очень чувствительны к проблеме безопасности, считает бывший посол Польши при НАТО Ежи Мария Новак. Тем не менее в интервью Interia он сожалеет о том, что Варшава оказалась у США в «стратегическом рабстве»: теперь у неё нет свободы манёвра, и стоит только Вашингтону пойти на сделку с Москвой, как поляки просто-напросто останутся одни, рискуя попасть под влияние соседней сверхдержавы.

В интервью порталу Interia бывший посол Польши при НАТО Ежи Мария Новак выразил согласие с мнением о том, что слухи о смерти НАТО преждевременны, но тем не менее ситуация не очень хорошая, так как альянс оказался в кризисе, а европейская система безопасности была подорвана. Мировой баланс нарушился из-за роста мощи Китая и неадекватного ответа на это со стороны Соединённых Штатов, которые не могут понять, что делать, когда появляется новый почти равный партнёр или противник. Они не нашли хорошую формулу, а личность президента Трампа сама по себе лишь усугубляет ситуацию. А для каждой малой или средней страны, такой как Польша, распад системы безопасности представляет серьёзную угрозу. Распад Версальской системы закончился Второй мировой войной, напоминает он.

«Внутренняя политика Польши приводит к тому, что мы становимся всё более одинокими. Западный мир перестаёт нас считать своими, в связи с этим мы неофициально переходим в серую зону. Увеличивается опасность быть поглощёнными ближайшей сверхдержавой — Россией», — предупреждает дипломат. «Нас могут втянуть в российскую сферу влияния. В Польше этот психологический аспект упускается из виду, что Запад перестаёт воспринимать нас как своих. И это имеет большое значение. Представьте себе: если бы в Швеции была какая-либо агрессия, вы ведь знаете, как отреагирует мир. А Польша? Реакция была бы другой. Потому что здесь происходят такие вещи, о которых общественное мнение на Западе судит очень негативно... Поскольку это немного другая страна…», — рассуждает он.

Польшу всё время стараются отодвинуть в сторону. И на это ещё накладывается кризис Североатлантического альянса, который находится в сложной ситуации, хотя в настоящий момент это не означает быстрой смерти или опасности его распада. Но степень непредсказуемости высока. В НАТО сегодня имеется трое мятежников. Первый — это Трамп, поставивший своими высказываниями Пятую статью НАТО под сомнение. Вторым нарушителем выступает президент Франции Эммануэль Макрон, который, не посоветовавшись со своими союзниками, начал менять политику НАТО и идти на сближение с Российской Федерацией. И третьим мятежником выступает президент Турции Эрдоган, который стал использовать метод взаимного шантажа в вопросах безопасности. Таким образом турки вышли за пределы своих границ. Они начали прибегать к модели традиционной турецкой дипломатии, где Турция всегда выступала в роли очень сложного и настойчивого переговорщика, часто стремящегося замучить партнёра, объясняет Новак.

В беседе с порталом дипломат также подчеркнул, что в свою очередь в сфере военной безопасности у Польши ситуация обстоит совсем неплохо. Укрепление восточного фланга прогрессирует, и хоть оно символично, оно вполне является достаточным. 5 тысяч американских солдат не стали бы проблемой для россиян, но только Россия не готовится к нападению на НАТО. Она скорее стремится запугивать и заниматься вымогательством. Между тем, Россия воспринимается в Польше лишь как угроза. В результате происходит милитаризация польской политики в отношении России, что не является здоровым явлением. Нельзя полагаться только на Соединённые Штаты и только косвенно на НАТО. Это довольно большая ошибка, потому что, если дело дойдёт, например, до какого-то соглашения между США и Россией, США могут быстро устроить перезагрузку отношений с Москвой, а это возможно и теоретически, и практически.

«Что такое для Соединённых Штатов вывести 5 тысяч солдат? Поэтому рассчитывать только на то, что США не захотят нарушать военный баланс с Россией, — это весьма слабый аргумент», — убеждает экс-посол. Сегодня отношение Польши к США на Западе определяется как «стратегическое рабство», в отличие от французской концепции «независимости от США» и немецкой политики «стратегического терпения», то есть в ожидании ухода Трампа, объясняет он.

Дональд Трамп ослабляет атлантические связи, потому что для него экономические интересы играют важную роль. Он хочет получить финансовую выгоду. НАТО для Трампа — это прежде всего пожиратель денег. По мнению Новака, западные европейцы до сих пор не могут избавиться от мысли о том, что им показалось самым большим бонусом в конце холодной войны, что теперь они могут наслаждаться меньшими расходами на оборону. Они до сих пор думают, что ничего страшного в мире не происходит, поэтому зачем тратить на армию.

В то время как России нужны вооружённые силы, потому что других аргументов у неё нет, ей нужна сильная армия как элемент давления, восстановление позиций и возвращение к статусу сверхдержавы, как в советские времена. И хоть в целом НАТО в военном отношении в три раза сильнее Российской Федерации, именно Российская Федерация на восточном фланге в три-четыре раза сильнее. «Для неё оккупация Центральной и Восточной Европы не стала бы проблемой. Эта ситуация воспринимается в Европе, и это справедливо, как угроза. Хотя вряд ли русские действительно хотели бы какого-то общего западного вторжения. И Западная Европа так считает», — отмечает дипломат.





«Но мы, поляки, живущие в тени России, считаем, что безопасность нельзя недооценивать. Мы чувствуем весь этот шорох… Мы вошли в такой туннель, что у нас нет манёвра за пределами Соединённых Штатов! И мы не имеем никакого влияния на политику США! Ситуация не очень хорошая. Если что-то изменится в мире и действия России в Европе приобретут новую динамику, мы одни», — предупреждает он. По мнению Новака, интересы безопасности Польши и США начинают расходиться. В американском мышлении самым важным будет Тихий океан, Китай, и тогда потребность в союзе с Россией будет расти, а значение Польши в американской политике уменьшится.

В беседе он также выразил уверенность в том, что рассчитывать на военную помощь со стороны Германии Польше вовсе не стоит, потому что Россия для неё важнее. Страны Восточной Европы игнорируются Германией, а Россия — нет. Потому что эта идея ещё где-то у них в голове: мы будем цивилизовывать Россию! Сибирь! И использовать русские ресурсы. Для нас. Это наше будущее. Эти мечты являются неотъемлемой частью немецкого взгляда на Восток. «А мы оказались в чёрной дыре, из которой теперь нет выхода», — резюмирует в беседе с порталом Interia бывший посол Польши при НАТО Ежи Мария Новак.