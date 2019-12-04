Генсек НАТО: Россия не враг, но если она нападёт — ответит весь альянс

По мнению Йенса Столтенберга, сегодня «более жёсткая Россия» инвестирует значительные средства в современную военную технику, включая ядерное оружие, «нарушая тем самым международные договоры». В беседе с Rzeczpospolita генеральный секретарь НАТО предупредил, что «крымский сценарий» не может повториться в отношении ни одного члена НАТО, поэтому если произойдет нападение на Польшу или прибалтийские страны, ответит весь альянс.

В Лондоне лидеры 29 стран собираются на 70-летие Североатлантического альянса. На вопрос о том, нужнее ли НАТО сегодня, чем в 1949 году, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Rzeczpospolita и другими изданиями ответил: «Ситуация совершенно иная. В то время у нас была одна большая угроза — Советский Союз, который ликвидировал демократические власти и контролировал большую часть Центральной и Восточной Европы в военном правлении. Теперь нет холодной войны, Варшавского договора, Советского Союза. Но у нас гораздо больше непредвиденного, много угроз. Терроризм — это совершенно другая угроза, он повседневный, и этот риск создаёт неопределённость. Кибератаки случаются каждый день. В такие сложные времена нам крайне необходим международный институт, такой как НАТО, который обеспечивает стабильность. Выводы мировых войн, холодной войны и борьбы с терроризмом заключаются в том, что США и ЕС должны быть вместе».

При этом он отметил, что задача заключается также в том, чтобы недоразумения между ЕС и США в других областях не влияли на сотрудничество в рамках НАТО в области безопасности и обороны. «Моя задача состоит в том, чтобы 29 союзников с разными лидерами, историями, географическими регионами по обе стороны Атлантики могли взаимодействовать по своим ключевым обязанностям в рамках НАТО, то есть защищать друг друга в соответствии с принципом «один за всех, все за одного», — объяснил политик.

Столтенберг также пояснил, что НАТО не должно провоцировать конфликты или вести их, а должно предотвращать их и сдерживать тех, кто хочет войны, так как это мирное учреждение. А пока есть надёжные институты сдерживания и обороны, войны не будет.

«В НАТО мы встречаемся не так часто, как в ЕС, но мы охватываем гораздо большую территорию, один миллиард человек и 50 процентов мирового ВВП. Мы отличаемся от ЕС. Но как это ни парадоксально, несмотря на эти различия, Северная Америка и Европа сейчас делают намного больше вместе, чем в последние десятилетия», — добавил он.

НАТО утроило численность сил реагирования до 40 тыс. Впервые в истории оно направило боевые группы из 5 тыс. солдат в Польшу и страны Балтии. После окончания холодной войны США постепенно сократили своё военное присутствие в Европе, сейчас оно увеличивается. Больше войск, больше инвестиций в инфраструктуру, рекордное количество американских солдат, участвующих в манёврах в Европе, перечислил Столтенберг.

Он также отчётливо подчеркнул, что у НАТО нет списка врагов, потому что он не видит непосредственной угрозы в отношении любого из его членов. Однако вместо этого имеет место всё более неопределённая и непредсказуемая среда безопасности. Есть новый вид терроризма — как ИГ*. «Мы видим более жёсткую Россию, которая инвестирует значительные средства в современную военную технику, включая ядерное оружие, нарушая тем самым международные договоры», — подчёркивает он.

На вопрос о том, является ли Россия врагом НАТО или нет, генеральный секретарь НАТО ответил: «Мы не определяем Россию таким образом. Мы просто отвечаем, когда есть необходимость. Мы должны быть уверены, что то, что мы увидели на Украине, то есть вооружённое вторжение России на территорию своего соседа, не может повториться в отношении члена НАТО. Мы посылаем России очень сильный сигнал через присутствие сил НАТО в Польше и странах Прибалтики: когда произойдёт атака на Польшу или прибалтийские страны, ответит весь альянс. Таким образом, мы предотвращаем атаки, это цель НАТО».

Он добавил, что у НАТО нет ни списка врагов, ни списка угроз. Он предложил посмотреть в прошлое и понять, как трудно предсказать будущее. Ведь почти никто не предсказал падения Берлинской стены даже за несколько недель до этого события. Никто не предсказал атаки 11 сентября, которая изменила весь ландшафт безопасности. Мало кто предсказал «аннексию Крыма»** или появление ИГ. «Важно понимать, что мы должны быть готовы к неожиданностям, мы не должны фокусироваться на ожидании следующего кризиса. Каким бы он ни был, мы должны быть в состоянии противостоять ему», — резюмировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.