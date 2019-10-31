Олбрайт: если бы не расширение НАТО, у России был бы лёгкий доступ в Европу

Популярное
-
Столтенберг: Россия не имеет права голоса по вопросу вступления Украины в НАТО Телеканал новин 24
-
La Croix: эмбарго помогло — в России стремительно растёт производство лосося La Croix
-
Economist: Западу стоит поучиться у Путина, как добиваться успеха Economist
-
Der Standard: игроков возмутила антироссийская пропаганда в новой части Call of Duty Der Standard
-
«Исторический враг»: Dagens Nyheter призвала ЕС дать отпор «наступлению» Путина Dagens Nyheter
-
DLF: немецкий политик заверил — самые большие проблемы «голубые каски» в Сирии доставят Путину Deutschlandfunk
-
Times: интересы России в Арктике будет защищать первый боевой ледокол Times
-
СТРАНА: украинцу дали год за ношение футболки с гербом СССР Страна.ua
INFOX.SG
-
Отец Нурмагомедова признался, что сын хотел завершить карьеру после травмы
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о восстановлении спортсмена после травмы, полученной в 2014 году.
-
В Севастополе прошли учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа
Сотрудники севастопольского управления МЧС провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме.
-
Эксперт прокомментировал заявление Богдана об усталости Зеленского
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что Владимир Зеленский устал от критики и негатива.
-
Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
-
В Татарстане рассказали о программе поддержки предпринимателей
Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев рассказал о новой программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.
-
«Химки» уступили «Црвене Звезде» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде уступили сербской «Црвене Звезде».
-
Жители Петербурга смогут пройти тестирование на уровень финансовой грамотности
В честь старта Всероссийской недели сбережений жители Санкт-Петербурга смогут пройти онлайн-тестирование на определение уровня финансовой грамотности.
-
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребёнка
Жители Нарьян-Мара несут к детскому саду «Сказка», где был убит шестилетний ребёнок, цветы и игрушки. Об этом заявили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.
-
Эксперт прокомментировала возможный рост цен на парфюмерную продукцию
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова оценила новые правила маркировки парфюмерной продукции, которые могут привести к резкому росту цен на духи из Европы и Америки и сокращению их количества на рынке.
-
Ларссон заявил, что намерен продолжать забивать голы за «Спартак»
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал четыре забитых гола в двух матчах в своём исполнении.
-
Башар Асад прокомментировал заявления США об уничтожении аль-Багдади
Заявлениям США об уничтожении лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади не следует верить, пока они не предоставят соответствующие доказательства, заявил президент Сирии Башар Асад.
-
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе в самолёте «лжеминёра»
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, из-за анонимного звонка которого был задержан вылет самолёта из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России по Свердловской области.
-
Паунд заявил, что WADA до сих пор изучает данные московской лаборатории
Бывший глава Международного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд поделился мнением о роли Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
-
Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что порядка 70 женщин занимают руководящие должности во внешнеполитическом ведомстве.
-
«Спартак» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» в серии буллитов одержал победу над «Северсталью».
-
Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о ракетной атаке по израильской территории со стороны сектора Газа.
-
Путин посоветовал губернатору Калининграда дарить жильё медикам
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы регионального здравоохранения и посоветовал ему дарить жильё медикам, проработавшим по специальности несколько лет.
-
ХК «Динамо» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым».
-
Конгрессмен обвинил демократов в использовании «советских» методов
Конгрессмен-республиканец Стив Скализ обвинил демократов в попытке использовать советские методы в процессе работы над объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу.
-
В Совфеде прокомментировали призыв обнулить взаимные газовые претензии России и Украины
Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с Inforeactor прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина избавиться от взаимных претензий по газу между Украиной и Россией.
-
В Национальном центре финансовой грамотности рассказали о главных правилах сбережений
Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о главных правилах сбережений.
-
Подмосковье будет сотрудничать со Стамбулом в сфере туризма и культуры
Московская область будет сотрудничать со Стамбулом в сфере туризма и культуры, сообщает телеканал «360».
-
Директор Гоши Куценко прокомментировала сообщения о задолженности актёра перед ФНС
Директор Гоши Куценко прокомментировала сообщения о задолженности актёра перед Федеральной налоговой службой.
-
В Госдуме призвали разработать новые критерии установления инвалидности
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с «Парламентской газетой» призвал разработать новые критерии установления инвалидности.
-
Финансовый омбудсмен рассказал о новой работе с населением с 28 ноября
Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в беседе с «Российской газетой» рассказал о новой работе с населением с 28 ноября.
-
В Госдуме призвали проверить все детсады и школы на безопасность
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина обратилась к главам Следственного комитета, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой провести проверку всех детских садов и школ после убийства ребёнка в Нарьян-Маре.
-
Эксперт прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в России
Экс-председатель Пиратской партии России Павел Рассудов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в стране.
-
Эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о перспективах петербургской команды в Кубке России.
-
На капремонт двух кукольных театров в Оренбургской области направили 500 млн рублей
На капремонт Оренбургского областного кукольного театра и театра кукол «Пьеро» направили 500 млн рублей, сообщает RIA56 со ссылкой на депутата Госдумы от региона Игоря Сухарева.
-
В ЯНАО увеличат ежемесячное пособие для представителей малочисленных народов Севера
В Ямало-Ненецком автономном округе увеличат ежемесячное пособие для представителей малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, сообщает URA.RU.
-
Тедеско: мне неинтересно, сколько стоил Тиль
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свои кадровые решения, в результате которых голландский полузащитник Гус Тиль оказался на скамейке запасных.
-
В Россельхознадзоре рассказали о незаконном вывозе хвойной древесины в регионах
В управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины, сообщает progorod43.ru.
-
Израильские посольства возобновят работу 1 ноября
Все израильские посольства, приостановившие работу в рамках забастовки из-за конфликта с Министерством финансов страны, возобновят выполнение обязанностей 1 ноября.
-
Тедеско: уверен, каждый матч со «Спартаком» для Карпина принципиален
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы своей команды над «Ростовом» Валерия Карпина в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
-
Казармы Измайловского полка в Петербурге признали памятником
Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
-
Эксперт оценил решение Дании по «Северному потоку — 2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
-
Фестиваль современного изобразительного искусства откроется 1 ноября в Москве
Фестиваль современного изобразительного искусства будет проходить в Москве с 1 ноября по 26 января в рамках Всероссийского форума молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Об этом сообщают «Дни.ру».
-
Рядом с ТПУ «Рязанская» построят ландшафтный парк
Между транспортно-пересадочным узлом «Рязанская» и жилой зоной построят ландшафтный парк, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
-
Трамп заявил, что Джереми Корбин может сильно навредить Британии
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин может сильно навредить своей стране, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиостанции LBC.
-
В Подмосковье планируют открыть семь дорог до конца декабря
В Московской области планируют открыть семь дорог до конца декабря, сообщает телеканал «360».
-
В Национальном родительском комитете прокомментировали убийство ребёнка в детсаду
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН прокомментировала сообщение об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара.
-
В Госдуме прокомментировали результаты опроса о сферах труда с самыми счастливыми работниками
Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала результаты опроса, согласно которым самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
-
Голикова прокомментировала расширенное заседание Госсовета
Вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала расширенное заседание Госсовета.
-
Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).
-
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком. Об этом в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал его знакомый.
-
Футболист «Спартака» Понсе получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины
Футболист «Спартака» Понсе получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины
-
«Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России по футболу московский «Спартак» на своём поле обыграл «Ростов».
-
В Крыму ответили на призыв НАТО отдать Киеву контроль над полуостровом
Призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины ни к чему не приведёт. Об этом заявил председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета Крыма Юрий Гемпель.
-
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
-
СМИ: «Милан» хочет приобрести футболиста «Ливерпуля» Ловрена
Итальянский «Милан» готов заплатить за переход хорватского защитника Деяна Ловрена €20 млн.