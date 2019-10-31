Олбрайт: если бы не расширение НАТО, у России был бы лёгкий доступ в Европу

Я очень рада тому, что мы расширили НАТО на Восток, потому что в противном случае у Владимира Путина, который прекрасно умеет играть на слабых сторонах противника, был бы намного более лёгкий доступ на Запад, рассказала бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В интервью изданию Rzeczpospolita политик также признала, что очень переживает за будущее демократии в США и идентичности в ЕС.

Недавно бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что президентство Дональда Трампа — это «практически подарок для Владимира Путина», потому что, согласно словам самого Трампа, «пресса — враг нации», а это, в свою очередь, даёт Путину полное право сказать то же самое. «Для меня роль свободных СМИ является фундаментальной, это суть демократии. Отношение Трампа даёт Путину возможность усомниться в легитимности многих выборов в Центральной и Западной Европе, оно ослабляет связи с нашими союзниками...», — объяснила политик в интервью изданию Rzeczpospolita.

Более того, она признала, что её также беспокоит непредсказуемость Трампа. «Одно дело — быть непредсказуемым по отношению к противнику, но быть непредсказуемым по отношению к союзникам — это совершенно другое! В таком случае построение комплексной стратегии действий представляется очень сложным», — добавила она. Олбрайт действительно боится за американскую демократию, потому что Трамп производит впечатление недемократа, который чувствует себя выше закона.

Также, по мнению Олбрайт, Трамп не должен был отказываться от ДРСМД, потому что этот отказ предоставляет России свободу действий в этой области. ДРСМД, безусловно, имеет ключевое значение для стабилизации геостратегической ситуации в Европе, подчеркнула она.

В интервью бывший госсекретарь США выразила своё глубокое удовлетворение тем, что в 1999 году произошло расширение НАТО и в альянс вошли Польша, Чехия и Венгрия. «Я знаю, что есть люди, которые критикуют это по сей день и считают, что именно так мы спровоцировали Россию. Только вот русские не нуждались ни в каких провокациях, они сами были провокаторами!» — эмоционально объяснила она. «Мы решили договориться с ними в рамках Основополагающего акта, чтобы узнать, имеем ли мы дело с другой Россией. Наконец-то холодная война закончилась, пала Берлинская стена. Горбачёв, Ельцин — это были совершенно другие политики, нежели типичные российские лидеры...», — отметила Олбрайт. В любом случае, по мнению бывшего госсекретаря США, есть те, кто снова считает, что попытка сотрудничать с Россией была ошибкой.

Однако, по её словам, тогда многие тешили себя надеждой, что однажды обстоятельства настолько изменятся, что Россия сможет каким-то образом вступить в НАТО. Сегодня стало ясно, что этого никогда не произойдёт. Тем не менее она считает, что следует всё-таки попытаться выстроить отношения между Россией и НАТО, чтобы предотвратит риск противостояния.

«К сожалению, то, что делает Путин — гибридные атаки, военные учения на северо-западной границе России, угрозы в отношении стран Балтики и всего региона, — не даёт оснований для оптимизма. Таким образом, хотя 20 лет назад у НАТО и не было планов вложить основные силы в новые государства-члены, ситуация изменилась. И всё это по вине России», — объяснила политик.

Она добавила, что хоть она больше и не является частью американской администрации, но лично для неё записи 1997 года в рамках Основополагающего акта Россия — НАТО больше не действительны. «То, что Россия сделала с Украиной, изменило всю эту договорённость», — убеждена бывший госсекретарь.

Олбрайт также рассказала о том, что в то время были идеи при помощи ОБСЕ построить «общий дом» с россиянами. «Только вот Советы хотели не единой и свободной Европы, а лишь той Европы, которая признавала бы особые права СССР... В любом случае, я могу заверить вас, что во времена правления администрации Билла Клинтона мы пытались найти пути к сотрудничеству с Россией, помочь ей во время преобразований. Но когда пришёл Путин, всё кардинально изменилось. Поэтому нельзя упускать из виду того, что бы произошло, если бы администрация Клинтона не была вовлечена в расширение НАТО... тогда у Путина был бы намного более лёгкий доступ на Запад, а он ведь прекрасно играет на всех наших слабостях. Я очень рада тому, что мы расширили НАТО», — подчеркнула она.

В беседе Олбрайт также признала, что она переживает за будущее Европейского союза, за то, что он становится частью анонимной глобализации, от которой выигрывают многие, но у которой нет лица. А ведь людям нужна идентичность, они хотят знать свою религию, этническую принадлежность, языковую идентичность. Это нормально. То, чего они хотят, называется патриотизмом, объяснила политик. «Однако проблема начинается тогда, когда моя личность ненавидит вашу личность. Тогда мы уже имеем национализм, который привёл к двум мировым войнам в этой части мира. Но вот этот анонимный Брюссель не способен противостоять такому национализму», — с сожалением констатировала она.

Политик согласилась с тем, что до сих пор нет единого европейского номера телефона, на который когда-то хотел звонить Генри Киссинджер. «Я бывала в Брюсселе много раз и никогда не знала, в каких учреждениях я в данный момент нахожусь. Однако предложения по реформе ЕС, выдвинутые президентом Макроном, представляются мне очень интересными в этом плане», — резюмировала в интервью изданию Rzeczpospolita бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.