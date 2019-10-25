Forsal: Америка сама распахнула для России двери на Ближний Восток

Сегодня Россия обладает практически таким же влиянием на Ближнем Востоке, как когда-то СССР, пишет журналист Халь Брэндс. На портале Forsal он отмечает, что это совсем не плохое достижение для государства, экономика которого имеет величину средней европейской страны и которое ещё недавно было лишь региональной, но точно уж не мировой державой.

В 2014 году президент Барак Обама насмехался, что Россия является «региональной державой», то есть страной, способной создать хаос по соседству, но при этом не имеющей возможности проецировать свою силу в мировом масштабе. «Ничего удивительного не было бы в том, если бы сегодня президент России Владимир Путин с ухмылкой и удовлетворением припомнил слова американского президента пятилетней давности», — пишет на портале Forsal журналист Халь Брэндс.

Ведь в настоящее время россияне занимают те же позиции в Сирии, которые ещё несколько дней назад принадлежали силам США. Это своего рода символ провала позиции Америки в том регионе, а также роста значения Москвы в качестве ключевого посредника в сирийской гражданской войне, объясняет журналист.

Тем временем Путин движется ещё дальше — состоялся официальный визит в Объединённые Арабские Эмираты в рамках поездки в страны Персидского залива, добавляет он.

«Сегодня Россия обладает наибольшим влиянием на Ближнем Востоке, чем когда бы то ни было раньше, начиная с 60-х годов 20 века, когда СССР находился на вершине своей мощи. Это совсем не плохое достижение для страны, экономика которой имеет величину средней европейской страны», — подчёркивает автор статьи.

Автор напоминает, что ещё несколько лет назад союзник Москвы в регионе — режим Башара Асада — был очень шатким. Тогда всё указывало на то, что Москва будет вытеснена из Сирии. Когда Путин решился на «вооружённое вторжение» в эту страну в 2015 году, Обама предполагал, что российские силы будут втянуты в болото, однако этого не случилось.

Благодаря сотрудничеству с Ираном и иранскими уполномоченными, Россия стала центральной точкой дипломатии и борьбы за власть в регионе. «С какой другой столицей о вопросах безопасности на Ближнем Востоке хотел бы вести дискуссию премьер Израиля Биньямин Нетаньяху или иранский военный лидер Касем Сулеймани?» — задаётся вопросом Брэндс.

Кремль может радоваться всё более сильным военным и политическим связям со странами региона, включая традиционных партнёров США, таких как Саудовская Аравия и Египет. Последняя покупка Турцией ракетных комплексов С-400 угрожает структуре НАТО. Москва даже подключилась к гражданской войне в Ливии, поддерживая повстанческие силы генерала Халифа Хафтара, который имеет американское гражданство, напоминает автор.

В результате Москва добилась особенно большого влияния в Сирии. Путин также пошёл на относительно высокий риск, например, привлекая к участию в конфликте российских пилотов, советников, а также специальные силы. Причиной таких действий был расчёт на то, что соперники Москвы, а именно США, будут более осторожными, объясняет журналист. В то же самое время российский президент проявил дипломатическую гибкость, оставляя открытые каналы связи почти со всеми игроками в регионе. Президент придерживался правила, что у государств нет постоянных врагов или друзей, а есть лишь постоянные интересы, отмечает он.

Но президент России не достиг бы столько, если бы не его ключевой ресурс — умение воспользоваться ошибками Америки, а также способность создания хорошей репутации в то время, когда у многих государств региона, от Египта до стран Персидского залива, возникали всё большие сомнения относительно надёжности США как партнёра, объясняет Брэндс.

В 2015 году Путин добился ключевого влияния на кризис в Сирии и смог удивить Вашингтон, потому что администрация Обамы создала большой разрыв между своими обещаниями и реальной политикой. Сегодняшний триумф России в северной Сирии был возможен, потому что США покинули свои позиции, которые могли сохранять относительно невысокой ценой. Это ускорило перемены, которые, в свою очередь, использовала Москва.

Но именно администрация Дональда Трампа сделала главный шаг в плане отхода от политики 40-летней давности на Ближнем Востоке, провоцируя конфронтацию с Ираном, а также не реагируя на вмешательство Тегерана в процесс производства нефти в Персидском заливе.

«Если сегодня можно утверждать, что Россия вернулась на Ближний Восток, то следует добавить, что Америка открыла Москве двери. Владимир Путин хочет построить мир, в котором Россия будет пользоваться глобальным престижем и влиянием, которых она лишилась после окончания холодной войны. На Ближнем Востоке Россия находится на правильном пути, чтобы достичь этой цели», — резюмирует на портале Forsal журналист Халь Брэндс.