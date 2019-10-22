Independent: американских военных в Сирии забросали картошкой

Местные жители на севере Сирии провожали американских солдат криками «предатели» и закидывали картошкой, пишет The Independent. По словам автора статьи, они не могут простить Соединённым Штатам то, что они выводят войска и оставляют курдов без своей защиты перед Турцией.

Американских солдат, которые покидают Сирию, местные жители забросали овощами и криками «предательство», сообщает The Independent. Произошло это в приграничном городе Эль-Камышлы, где ночью пересекли границу десятки бронемашин.

Местные жители обвиняют Соединённые Штаты в том, что они бросают на произвол судьбы курдов, хотя те потеряли около 10 тыс. бойцов в войне против «Исламского государства»*.

«Множество военных и бронемашин ехали из Северной Сирии по направлению к иракской границе. Когда они в сумерках достигли Эль-Камышлы, там были активисты, которые держали баннеры с надписью: «Когда поедете в США, скажите своим детям, что видели, как убивают детей курдов», — рассказал очевидец.

А на утро понедельника люди встречали конвой, уже бросая в него картофелем с криками «вы бросили нас одних и предали нас».

На утро понедельника Сирию покинули более сотни машин с американскими военными. Сейчас идёт обсуждение, не оставить ли Соединённым Штатам на севере Сирии небольшой контингент для защиты нефтерождений от посягательств ИГ. Однако министр обороны США отметил, что решение ещё не принято.

Пока Турция согласилась на прекращение огня на пять дней, но соглашение истекает во вторник, а министр иностранных дел Турции уже предупредил, что военные действия возобновятся, если курды не очистят территорию. Курды же говорят, что не могут уйти с приграничных территорий, потому что они по-прежнему под огнём.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что из-за турецкой операции без охраны остались 12 сирийских тюрем и восемь лагерей беженцев. А значит, террористы, которые там находятся, могут их покинуть и вернуться в свои родные страны, пишет The Independent.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.