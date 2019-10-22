Welt: вице-президент бундестага призвала судить Эрдогана в Гааге

Военные беженцы и европейцы стали заложниками безумной великодержавной политики турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявила в интервью Die Welt вице-президент бундестага Клаудия Рот. Чтобы больше не поддаваться на шантаж, преступную сделку по мигрантам между Анкарой и Брюсселем необходимо отменить, а сам Эрдоган должен, по её мнению, предстать перед международным трибуналом.

Бои на севере Сирии продолжаются, и перемирие не соблюдается, заявила в интервью Die Welt вице-президент бундестага Клаудия Рот. Политик из партии зелёных напомнила, что курды не участвовали в переговорах о прекращении огня: «Сделка между Вашингтоном и Анкарой — это попытка американцев отвлечь внимание от своей безответственной политики. Она привела к разрушительным результатам: турецкий президент получил то, что хотел; жуткий режим Башара Асада вернулся на территории, где в основном проживают курды; Москва также укрепила свои позиции; а расплачиваться приходится курдам». При этом курды понесли большие жертвы в борьбе с «Исламским государством»* — в том числе и ради безопасности европейцев, напомнила Рот: «А теперь мы их снова бросаем».

Действия Эрдогана нарушают международное право и только усугубляют гуманитарную катастрофу в регионе, продолжила политик: «Сильнее всего страдают женщины и дети. А если боевики так называемого «Исламского государства» окажутся на воле, это станет проблемой не только для Ближнего Востока, но и для Европы. НАТО же молчит, а немецкое правительство как всегда реагирует на происходящее робко. Мы наблюдаем за трагическим разрушением того, что должно быть основой нашего миропорядка».

Ситуация в Сирии критическая, подчёркивает вице-президент бундестага. Эрдоган собирается создать на севере Сирии зону безопасности и заселить её сирийскими беженцами. Рот называет это «насильственным переселением». Она также обеспокоена тем, как события в регионе влияют на курдские и турецкие общины в Германии. «Эрдоган всегда пытался использовать Германию в качестве площадки для своей националистической пропаганды», — объясняет она. В связи с этим политик призывает Берлин и НАТО полностью лишить турецкого президента своей поддержки.

По её мнению, немецкие власти должны чётко заявить, что турецкое вторжение нарушает международное право. Также она призвала остановить весь экспорт вооружения из Германии и ЕС в Турцию, а также отменить заключённые ранее сделки. После нападения Анкары на Африн в январе 2018 года Берлин поставил туркам вооружения на €500 млн. «В августе этого года мы экспортировали больше, чем в каждый из годов с 2005-го. Это не просто нарушение наших собственных экспортных директив: это полное безумие», — подчеркнула политик.

Также Рот осудила преступную сделку по мигрантам между Анкарой и Брюсселем. По её словам, Эрдоган ведёт себя как шантажист. При этом турецкий президент «ущемляет права человека и не соблюдает женевскую конвенцию о статусе беженцев». «Если мы хотим, чтобы Европе доверяли, нам нужно отменить эту сделку, нарушающую женевскую конвенцию», — заявила вице-президент.

При этом Рот не опасается новой волны беженцев, которая может в результате захлестнуть Европу. Она настаивает на том, что нельзя поддаваться на шантаж Эрдогана, который говорит: «Если будете меня критиковать и не присылать деньги, я пошлю беженцев в плавание». «Это унизительно, — возмущается Рот. — Военные беженцы и мы стали заложниками безумной великодержавной политики Реджепа Тайипа Эрдогана». При этом президент Турции «охотно строит из себя невинную жертву», но в действительности он — «виновник происходящего», ведь он тоже разжигал войну в Сирии, добавила политик. Рот советует оказывать на Турцию экономическое давление, которое будет для неё ощутимым, в частности, отказать Анкаре в предоставлении гарантий по экспортным кредитам.

Для того чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, необходима международная дипломатическая инициатива в рамках Организации Объединённых Наций, настаивает вице-президент бундестага. Эрдоган же за его преступления и агрессию должен предстать перед Международным уголовным судом в Гааге, заключает Рот.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

