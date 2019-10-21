Mannheimer Morgen: на сирийской шахматной доске Трамп уступил место «всемогущему Путину»

Непрофессионализм и непоследовательность главы Белого дома Дональда Трампа обеспечили России стратегическое преимущество в Сирии, пишет Mannheimer Morgen. Теперь российский президент Владимир Путин — самая важная фигура на шахматной доске, а американцы «послушно» передают контроль над своими базами русским, рассказывает автор статьи.
Один «глупый телефонный звонок» президента США Дональда Трампа — и у России появилось преимущество в «игре супердержав», пишет Mannheimer Morgen. Во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Белого дома объявил о выводе войск из Сирии, а его турецкий коллега воспринял это как сигнал к вторжению. И он вторгся в соседнюю страну, но, как оказывается, «самая важная фигура на стратегической шахматной доске» — это «всемогущий» глава Кремля Владимир Путин, объясняет автор статьи.
В отличие от Трампа Путин сохраняет спокойствие и извлекает выгоду из непрофессионализма главы Белого дома. Американский же президент всё чаще утрачивает над собою контроль. Доказательством этому служит письмо, которое он недавно отправил Эрдогану. В нём Трамп написал своему турецкому коллеге: «Не будьте дураком!» По некоторым данным, после прочтения этого «сумасбродного послания» Эрдоган его просто выбросил и отдал приказ о начале военной операции на севере Сирии.
«Вот каким влиянием теперь обладает бывшая супердержава», — продолжает издание. Президент Турции смеётся над непоследовательным Трампом. При этом Россия продолжает заполнять вакуум, оставленный после частичного вывода американских войск из Сирии. В Манбидже солдаты США «послушно» передали контроль над своим лагерем русским. Теперь Москва будет следить за тем, чтобы между войсками Турции и сирийского лидера Башара Асада не произошло ожесточённых столкновений.
И в этой «циничной игре за власть» курдам не на кого положиться. Ведь ни Эрдоган, ни Путин не относятся к числу поборников международного права. Не стоит забывать, что пять лет назад Россия хладнокровно аннексировала* Крым, напоминает автор.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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