Ouest-France: американское предательство в Сирии повысило шансы на возрождение ИГ

Уход американских войск из Сирии стал предательством для союзников США и подарком для авторитарных лидеров региона, пишет Ouest-France. Как отмечает издание, турецкое наступление на курдов, начатое с согласия США, существенно повысило шансы на возрождение «Исламского государства». При этом задача устранения этой угрозы легла на плечи европейцев, оказавшихся в колее, из которой им непросто будет выбраться, подчёркивает автор статьи.

В течение последних трёх президентских сроков США пытаются «освободиться» от Ближнего Востока, пишет обозреватель Ouest-France Лоран Маршанд. После того как Джордж Буш — младший «посеял хаос» в регионе в 2003 году, его преемники «не прекращают собирать багаж». Барак Обама даже сделал эту задачу центральной миссией своего президентского срока. На взгляд автора, уход США из Ирака в 2011 году и отказ от вмешательства в сирийский конфликт в 2013 году косвенно проложили путь к возникновению «Исламского государства».*

Дональд Трамп по-своему продолжил этот путь. Его решение «развязать руки» Эрдогану на севере Сирии не стало ни для кого сюрпризом, хотя его последствия от этого не менее разрушительны, замечает обозреватель.

«Решение американцев, противопоставить которому европейцы смогли лишь собственную беспомощность, стало одновременно предательством наших союзников и подарком для жестоких режимов региона», — уверен автор. Кроме того, турецкое наступление на курдские территории возродило опасения по поводу возрождения «Исламского государства». Об этом, к примеру, прямо говорит экс-министр обороны США Джим Мэттис — один из редких «достойных доверия» собеседников европейцев в администрации Трампа. «Если мы не будем поддерживать давление, ИГ возродится», — заявляет Мэттис. Вот почему глава французского МИД столь спешно отправляется в Ирак, поясняет Маршанд.

При этом пустота, оставленная американцами, не укрылась от внимания «ни одного из автократов региона», замечает автор. Для Эрдогана это наиболее благоприятный момент, чтобы «уничтожить малейшую перспективу автономии» для сирийских курдов. «Кровавый» лидер Сирии Асад не только «чудом спасся» в конфликте, но и получил неожиданный шанс восстановить контроль над обширными территориями на севере Сирии. Заявление России о намерении стать посредником между турецкой и сирийской армиями вовсе не мешает этим планам, полагает журналист.

Что касается Путина, пять лет назад он, вероятно, и представить не мог, что Сирия станет для него возможностью получить столь высокое дипломатическое признание в ущерб США, отмечает обозреватель. «От Эр-Рияда до Тель-Авива, все ведут диалог с Москвой как с предсказуемым игроком», — подчёркивает Маршанд. При этом как Саудовская Аравия, так и Израиль — страны, получающие от США наибольшее количество вооружений, — уже не скрывают своего беспокойства ненадёжностью заявлений американского союзника.

Что до Франции, она, так же как и Великобритания, вынуждена констатировать, что американское предательство существенно снизило её влиятельность в регионе. Теперь Париж вынужден решать проблемы срочного порядка: передислоцировать войска и пытаться снизить риски со стороны ИГ. На взгляд обозревателя, сегодня Запад платит за давние ошибки. С 2011 года желание свергнуть Асада заслоняло для европейцев более сложную реальность изменения расклада сил, вызванного уходом американцев. Сегодня Франция оказалась в колее, из которой сложно будет выбраться как в гуманитарном и стратегическом плане, так и в плане безопасности, заключает Маршанд.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



