Рэнд Пол: 50 американских солдат не остановили бы турок — Трамп просто спасал их от бойни

Мнение о том, что наступление Турции на сирийских курдов началось из-за решения Дональда Трампа вывести войска, ошибочно, утверждает сенатор США Рэнд Пол в интервью Fox Business. По его словам, турки вторглись бы в Сирии в любом случае, а 50 американцев не смогли бы их остановить. При этом сенатор подчеркнул, что главная надежда курдов — союз с Башаром Асадом и с Россией.

РЭНД ПОЛ, сенатор США: Не то чтобы президент (Трамп. — ИноТВ) сказал Турции: «Пожалуйста, приходите и вторгайтесь в Сирию!». Это турки позвонили президенту и сказали: «Как бы то ни было, мы идём. У вас там 50 солдат, мы вас честно предупреждаем, что этим 50 солдатам не стоит находиться там, на пути десятков тысяч турецких военных».



Президент никогда не обещал остаться, американский народ не хочет, чтобы там были сотни или тысячи военных. Нам не нужна ещё одна Иракская война. У нас там нет национальных интересов. Так что, по-моему, президент поступил совершенно правильно. Но у него и выбора не было. Те, кто считает, что 50 военных отпугивали турок… Нет же, турки всегда хотели туда прийти! И когда они решили прийти, они предупредили нас. И вместо того чтобы допустить бойню, президент поступил мудро: передислоцировал войска.



Как вы знаете, президента за это много критикуют. И редакционный совет The Wall Street Journal сегодня утром опубликовал статью под названием: «Сирийское безобразие Трампа». Вот что они пишут: «Господину Трампу на первых порах удавалось выглядеть сильным, ведя войну против ИГ* и применяя силу, чтобы заставить господина Асада заплатить за использование химического оружия. Но этот имидж поблёк, когда он дал волю своему внутреннему Рэнду Полу и стал при каждой возможности заявлять, что главная цель его внешней политики — положить конец «бесконечным войнам». Далее, сенатор, редакционный совет называет это «туповатым изоляционизмом».



РЭНД ПОЛ: Да уж. Я бы сказал, что The Wall Street Journal, Джон Болтон и фракция войны по-своему наивны, когда думают, что их войны каким-то образом сделали Ближний Восток лучше. Стал ли мир безопаснее, а Ближний Восток лучше, оттого что свергли Саддама Хусейна? Или оттого что свергли Каддафи? Итак, раз за разом The Wall Street Journal поддерживал смену режимов, они и режим Асада хотят сменить!



Но вот в чём парадокс: сколько бы президента ни критиковали за курдов, курды когда-то были союзниками Асада, и, если им удастся заключить с Асадом сделку, у них будет гораздо больше шансов на собственную территорию в Сирии, чем когда-либо за последние сто лет.



Так что нам, на самом деле, нужна дискуссия, но дискуссии нет, потому что никто с нашей стороны, включая The Wall Street Journal, не хочет переговоров с Асадом. Асад должен быть частью мирного урегулирования, и турки тоже. Откровенно говоря, и русские, и иракцы. Все игроки должны участвовать в обсуждении. А нам следует приостановить поставки оружия, чтобы использовать это как рычаг с целью усадить всех за стол переговоров.



Но разве неправда, что сражались-то именно курды? Американцы помогали им вооружением, как вы только что сказали, предоставляли оружие. Мы потеряли не так много… Послушайте, любые человеческие потери это плохо, так?



РЭНД ПОЛ: Так.



За последние пять лет мы потеряли сколько-то людей, но, если посмотреть на цифры, у американцев нет больших потерь. Воюют на самом деле курды, мы только поддерживаем их вооружениями!



РЭНД ПОЛ: Курды там живут…



Да!



РЭНД ПОЛ: И они воюют, чтобы вернуть себе свои деревни, и это замечательно.



Что плохого, если США помогут им отразить наступление иранцев, которым нужна эта нефть?



РЭНД ПОЛ: Мария, когда наша страна вступает в войну, в конституции очень чётко прописано, как это делается. Чтобы вступить в войну, нам надо провести голосование о том, следует ли нам вступать в войну. Итак, если Америка хочет вступить в войну, чтобы защитить курдов, у нас должно быть обсуждение на национальном уровне, и если вы можете убедить достаточное число американцев, что воевать в Сирии — это в интересах нашей национальной безопасности, значит, так тому и быть.



Но я не думаю, что американцы этого хотят. И я не думаю, что нам следует вклиниваться в чужую гражданскую войну в каждом забытом Богом уголке Земли. Но вот ещё один парадокс…



Что если вернётся ИГ? Сенатор, что если ИГ снова возьмётся за своё?



РЭНД ПОЛ: Да, да, «что если»…



Что если ИГ доберётся до этой нефти, начнёт её продавать и получит новый источник доходов?



РЭНД ПОЛ: Знаю, знаю. «Что если». Так можно сказать про Афганистан, про Ливию, про Мали…



Ясно.



РЭНД ПОЛ: Но дело в том, что, если говорить «что если» в каждом уголке мира, можно попытаться его оккупировать, но у нас не хватит на это ни денег, ни войск. Так что, я считаю, это ошибка. Я думаю, нам надо выйти из афганской войны, из сирийской войны. Я думаю, мы должны быть сильными, у нас должна быть хорошая разведка. Если мы должны атаковать наших врагов, мы так и сделаем. Но если спросить наших солдат: «Хотите быть полицейскими? Хотите быть мировыми полицейскими? Хотите отстраивать государственность, заниматься дорожными проектами в Сирии и Афганистане?» — они скажут: «Нет. Врагов мы убьём, но мы устали торчать здесь десятилетиями». Президент правильно сделал, что стал выводить войска.



Последний вопрос по этой теме. Это вопрос про санкции. Президент ввёл санкции против Турции и повысил пошлины на турецкую сталь. Он также пригрозил более тяжёлым финансовым наказанием, если они (турки. — ИноТВ) продолжат наступление на севере Сирии. Достаточно ли этого? Как по-вашему, это сработает?



РЭНД ПОЛ: Думаю, мы должны приостановить поставки оружия в Турцию и другие страны, такие как Саудовская Аравия, если они не будут вести себя как настоящие союзники. И я не думаю, что Саудовская Аравия или Турция вели себя так. Так что я приостановил бы поставки оружия. И я думаю, что это дало бы нам большие рычаги влияния.



Но, по-моему, важнее санкций и даже прекращения поставок оружия — то, что происходило в регионе последние 24 часа. Значение этого, по-моему, нельзя переоценить. Союз Асада, русских и курдов — это, как ни парадоксально, самый лучший шанс курдов на какую-то автономию, на какой-то регион в пределах Сирии. Это уже решено.



Итак, санкции могут вступить в силу и оказывать какое-то влияние на протяжении многих месяцев, но линия фронта определится гораздо раньше. Если мы сейчас сможем убедить турок говорить с Асадом, а Асад сможет убедить их, что они будут контролировать свою границу и не будет никаких поползновений со стороны сирийских курдов…



Да.



РЭНД ПОЛ: Другой парадокс касательно всей этой любви к сирийским курдам состоит в том, что это, оказывается, социалистическая рабочая партия, по сути это Рабочая партия Курдистана. И многие иракские курды сирийских не любят и даже выдавали их турецкому правительству, потому что те были сторонниками атак по ту сторону турецкой границы.



Ого!



РЭНД ПОЛ: Эта война идёт уже сто лет, и нам не следует думать, что мы станем решающим фактором в столетних разборках курдов с турками.



Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.