Конгрессмен: «Турция ведёт себя как союзник России»

После Второй мировой войны Америка предотвратила попадание Турции в советскую сферу влияния, а теперь турки смотрят на Россию как на «лучшего друга», возмущается председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель. По его словам, действия Эрдогана в Сирии и его решение закупать российские ракеты вместо американских заставляют задуматься, не исключить ли Турцию из НАТО.

Будет ли на данном этапе какой-то толк от санкций? Ведь в пятницу президент (Трамп. — ИноТВ) пригрозил санкциями — и турок это не остановило!



ЭЛИОТ ЭНГЕЛЬ, конгрессмен США, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам: Нет, это не остановит. Но мы должны как-то ответить. Чак, за все годы моей работы в конгрессе я не припомню ничего отвратительнее, чем то, что происходит с курдами при попустительстве этого президента. Столько лет они были нашими верными и преданными союзниками — кто ещё после этого доверится Соединённым Штатам как своему союзнику? Кто сочтёт, что быть нашими союзниками выгодно? Никто! Из-за этого люди начнут разбегаться от нас! И просто позор, что президент Соединённых Штатов всему этому способствует!



Мне очень неприятно ставить вопрос так, но не слишком ли поздно что-то предпринимать? Допустим, президент скажет: «Знаете что, я посмотрел эту видеозапись, я хочу это остановить». На данном этапе это означало бы подставлять наших военных под турецкий огонь!



ЭЛИОТ ЭНГЕЛЬ: Ну да. Мы могли бы минимизировать ущерб, но, конечно же, эскалация происходит быстро. И, конечно, произошло следующее: как сообщается, множество пленных игиловцев* вышли на свободу или сбежали. И это только верхушка айсберга. И если мы считаем, что это ужасно, я могу предсказать, что подобные ужасные вещи будут происходить ещё много, много дней, недель и месяцев. Не знаю, что с президентом Трампом. Ему нравятся авторитарные лидеры, ему нравится проявлять солидарность с такими людьми, как турецкий лидер Эрдоган…



Да.



ЭЛИОТ ЭНГЕЛЬ: Но это не то, что должны делать Соединённые Штаты.



Два момента. Формально Турция — член НАТО, то есть союзник Соединённых Штатов. Ведёт ли она себя как союзник США?



ЭЛИОТ ЭНГЕЛЬ: О нет, она ведёт себя как раз наоборот! Я хочу сказать, что она ведёт себя как союзник России. Покупает российские ракетные системы, не покупает американские…



Стоит ли нам вышвырнуть их из НАТО? Должно ли быть движение за исключение Турции из НАТО?



ЭЛИОТ ЭНГЕЛЬ: Думаю, это нужно рассмотреть. Как можно, чтобы союзник НАТО был заодно с русскими, то есть с противниками НАТО?



Да уж.



ЭЛИОТ ЭНГЕЛЬ: Если вспомнить конец Второй мировой войны, США предотвратили попадание всех этих стран, включая Турцию, в советскую сферу влияния. Какой парадокс, что сейчас, 75 лет спустя, Турция смотрит на русских как на своих самых лучших друзей в мире! Эрдоган — плохой парень, и мне отвратительно, что такой человек может быть по душе американскому президенту!



Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



